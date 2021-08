A Varese riapre il campo dei Gorillas, domenica open day e inaugurazione

A Varese riapre ufficialmente e in grande stile, il campo dei Gorillas dopo i lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la struttura.

Domenica 29 agosto una giornata di open day e l’inaugurazione. Alle 11 sono attesi al Jungle Field Nicolò De Peverelli, in via Sette Termini, l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi e il sindaco Davide Galimberti per la cerimonia di inaugurazione della struttura nel rione di San Fermo.

I lavori di ripristino della facciata e degli esterni degli spogliatoi sono stati finanziati dal Comune tramite uno scomputo del canone di affitto, mentre i lavori di riverniciatura e adeguamento degli interni sono stati eseguiti a spese e per mano degli stessi tesserati della società biancorossa, che hanno passato tutta l’estate fra trapani e pennelli per poter ripartire con le proprie attività nel migliore dei modi.

A seguire, dalle 15 alle 17, sarà davvero il momento di tornare in campo con l’open day che vedrà gli atleti e i coach biancorossi coordinati dal confermatissimo coach Tony Monza a disposizione di tutte le potenziali nuove leve interessate a provare di persona le emozioni dello sport più amato d’America.

La novità di quest’anno è l’introduzione del flag football (versione senza contatto del football americano) dai 6 anni in su, ogni sabato pomeriggio presso il campo di via Sette Termini, mentre dai 13 ai 49 anni sarà sempre possibile allenarsi il martedì e giovedì sera a football in versione completa.

Durante il pomeriggio sarà offerto un rinfresco ai partecipanti nel massimo rispetto delle regole anti Covid.

Una domenica per condividere con gli atleti biancorossi la gioia del ritorno in campo dopo un lungo periodo di sacrifici.