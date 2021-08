Doppia festa per il Varese: vittoria sull’Inter Primavera e l’abbraccio del “Franco Ossola”

Doveva essere una bella serata di calcio e così è stato. Al “Franco Ossola” il Varese ha riaccolto i propri tifosi superando l’Inter Primavera. Anche la cornice è stata all’altezza: tribuna finalmente vibrante con anche diversi personaggi famosi. Beppe Marotta ha unito il suo passato in biancorosso con il presente nerazzurro; presenti anche esponenti politici dal presidente regionale Attilio Fontana al sindaco varesino Davide Galimberti e lo “sfidante” alle prossime elezioni Matteo Bianchi.

Tornando alle faccende di campo, mister Ezio Rossi, come consuetudine nei test precampionato, ha fatto girare quasi tutti i suoi giocatori tenendo come schema base il 3-4-1-2, modulo già visto largamente nel corso della passata stagione.

Di Renzo ci ha messo 2’ a farsi applaudire dal popolo biancorosso: destro potente e preciso dai 20 metri e primo gol al “Franco Ossola” della nuova stagione. Poco dopo è Mamah a raddoppiare sfruttando l’errata uscita del portiere avversario Basti e insaccando a porta vuota. I giovani nerazzurri ci mettono un po’ a prendere fiducia, si scontrano a più riprese sulla maggiore fisicità dei biancorossi, ma non demordono e provano a costruire qualche azione d’attacco. Al 25’ Mapelli con un break offensivo colpisce il palo per quella che è risultata anche l’ultima emozione di un primo tempo che è andato calando.

Qualche cambio ad inizio ripresa – per il Varese dentro Priori, Premoli, Alessandro Baggio e Pastore, ma la gara non riesce ad accendersi. L’Inter ci prova un po’ di più, ma la difesa biancorossa è sempre attenta, concede poco o nulla e i numerosi cambi che interrompono continuamente il gioco non aiutano lo spettacolo. La gara si trascina fino alla fine con i due mister che mettono in campo tutti i giocatori a disposizione.

Positive le sensazioni di mister Ezio Rossi a fine partita: «È stato bello vedere il pubblico, sentire gli ultras che sicuramente ci daranno una mano in più. Per quanto riguarda la partita abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo mezzora nelle gambe dopo 16 giorni di allenamento ma mi è piaciuto lo spirito. La squadra è stata tosta, come spero sarà tutto l’anno. Anche chi è sceso in campo alla fine, una banda di ragazzini, però siamo riusciti a essere compatti. Penso che ci sono delle note positive tra gli under: chi si sta allenando con noi ha dimostrato di poterci stare anche perché aspettando Marcaletti abbiamo un solo 2002 e i 2003 hanno margini di crescita importante. Sono ragazzi che si applicano e ascoltano. Anche nel finale pensavo di subire almeno un gol e invece siamo stati attenti fino alla fine. Riguardo agli infortunati, Cantatore tornerà a correre settimana prossima mentre mi preoccupa Cappai, che potrebbe aver subito la rottura del crociato del ginocchio. Vedremo dopo una seconda risonanza che farà nei prossimi giorni»·

