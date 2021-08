“Varese ti mette in moto”, torna il Motogiro della Croce Rossa Italiana

Domenica 12 Settembre dalle ore 8:30 con ritrovo in Piazza Montegrappa (lato ingresso Camera di Commercio) partirà la giornata dedicata alla Seconda Edizione del “Motogiro C.R.I. Varese 2021” organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana e parte del più ampio programma “Varese ti mette in moto” (Camera di Commercio di Varese) che vedrà un mese di settembre a tutto motore!

“Con il nostro Comitato locale della Croce Rossa stiamo avviando tante iniziative diverse tra loro che ci permetteranno di raggiungere e coinvolgere nelle nostre numerose attività, più persone possibili, per questo siamo lieti di confermare la seconda edizione del Motogiro, un altro piccolo segnale che identifica la ripresa di un graduale ritorno alla normalità”. Queste le parole del Presidente Angelo Michele Bianchi che prosegue: “Varese è una città che ha una profonda vocazione legata al mondo dei motori e con il motogiro vogliamo confermare la vicinanza e l’adesione alle tradizioni del nostro territorio, inoltre quest’anno saremo parte del progetto “Varese ti mette in moto” una iniziativa corale importante con cui desideriamo richiamare ospiti locali e soprattutto provenienti fuori dalla nostra Provincia, infatti come Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate inviteremo tutti gli amici e colleghi dei Comitati della Croce Rossa a noi vicini. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata piacevole tutta dedicata alla solidarietà”.

Il ricavato permetterà di donare 2 defibrillatori: uno per la Questura e uno per il Distaccamento Polizia Stradale di Varese.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

E-mail: motogiro@crivarese.it

Cellulare: Claudio Filippi 337.1123836

Chiediamo a tutti gli interessati la cortesia di effettuare la PRE-ISCRIZIONE

Link per scaricare il modulo di iscrizione da inviare via mail oppure consegnare la mattina dell’evento:

modulo interattivo: https://forms.gle/uqBTaKXK3YdGJKWT7

oppure download moduli cartacei qui: https://drive.google.com/drive/folders/1hnI0g6jDyWs_30lZjggJYg98AXdqWHBp?usp=sharing

Si potrà effettuare l’iscrizione anche la mattina stessa dell’evento presso Info-Point della Camera di Commercio Piazza Monte Grappa, 5.

Il contributo per ogni singolo partecipante al Motogiro è di € 5.

L’evento “MOTOGIRO C.R.I. Varese 2021” fa parte del programma “Varese ti mette in moto” che, nel mese di settembre, prevede anche le iniziative “XXX Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori 2021” (17-19 Settembre) e “X Moto Storiche: Sei Giorni Internazionale di Varese” (25 Settembre).

Il programma gode del supporto di Varese Sport Commission progetto della Camera di Commercio di Varese.

PROGRAMMA MOTOGIRO C.R.I. 2021:

Ore 8:30 Ritrovo in Piazza Monte Grappa, 5 (davanti alla Camera di Commercio)

Ore 9:30 Partenza Motogiro

Ore 11:00 Aperitivo a Luino offerto dal Comitato C.R.I. di Varese

Ore 13:00 Rientro presso la sede del Comitato C.R.I. di Varese in Via J.H. Dunant, 2 (Varese), dove sarà possibile ritirare il PRANZO DA ASPORTO, preparato con l’aiuto del gruppo Alpini Varese.

L’iscrizione al Motogiro NON comprende la prenotazione del Pranzo da asporto.

Si specifica che il PRANZO DA ASPORTO-MOTOGIRO C.R.I. Varese 2021 sarà aperto a TUTTA LA CITTADINANZA.

PRENOTAZIONE PRANZO DA ASPORTO:

E’ possibile prenotare il PRANZO DA ASPORTO entro e non oltre GIOVEDI’ 9 Settembre:

E-mail: eventi@crivarese.it

Cellulare: 366.6454396.