Veicoli rubati e minorenni scapestrati “beccati” dalla Polizia Locale Ferno-Lonate

Prosegue anche durante il periodo estivo, l’attività di vigilanza e controllo del territorio da parte del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Ferno–Lonate Pozzolo.

L’attività, sotto il comando di Emanuele Mattei, nei mesi da maggio a fine luglio, ha portato all’emissione di tre verbali per violazioni in materia di immigrazione e cessione di fabbricato; un verbale per malgoverno di animali; nove sanzioni per violazione regolamento rifiuti e ordinanze sindacali a tutela decoro urbano di cui 7 su Lonate e 2 su Ferno.

Nello stesso periodo sono stati recuperati due veicoli rubati, rinvenuti sul territorio di Lonate Pozzolo e restituiti ai legittimi proprietari mentre quattro veicoli sono stati recuperati in quanto abbandonati sul territorio di Lonate Pozzolo da proprietari irreperibili di cui sono già state attivate le procedure di rottamazione.

Inoltre è stata rilevata una violazione al regolamento urbano di Polizia Locale di Lonate: dopo diverse segnalazioni di alcuni residenti, il trasgressore, un minorenne residente in paese, è stato individuato tramite il sistema di videosorveglianza mentre, urinava contro i sacchi dell’immondizia depositati sulla via in attesa di essere ritirati durante il servizio di raccolta rifiuti.

Individuato dopo un’indagine e dopo aver verificato tramite i cartellini anagrafici l’identità del trasgressore è stato convocato al Comando di Polizia Locale insieme ai genitori. Il minorenne è stato redarguito dai propri genitori e sollecitato al rispetto delle regole del vivere civile. L’intervento educativo da parte dei genitori non ha evitato però l’erogazione di una sanzione di 50 euro per violazione delle norme del regolamento di Polizia Locale di Lonate Pozzolo sul decoro urbano.

Il Presidente dell’Unione e Sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa ha sottolineato: 1Come sempre gli agenti di Polizia Locale hanno dimostrato professionalità nello svolgere il proprio dovere sui due territori di Lonate Pozzolo e Ferno, svolgendo così quello che è il loro compito di servizio all’intera comunità».

«L’attività della Polizia Locale – ha commentato Filippo Gesualdi, Assessore alla Sicurezza dell’Unione e sindaco di Ferno – continua con costate attenzione e presenza sul territorio pur dovendosi occupare anche della viabilità nella zona dell’Aeroporto di Malpensa. A tal fine un particolare apprezzamento va a tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale per l’impegno e la professionalità con cui assolvono i compiti loro affidati».