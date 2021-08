Da venerdì 13 agosto, agli over60 saranno somministrati i vaccini Moderna o Pfizer

Vaccini Pfizer o Moderna anche per gli over60 che non sono ancora vaccinati. Regione Lombardia aprirà da domani , venerdì 13 agosto, alla libertà di scelta per quella quota di ultrasessantenni che ancora non si sono decisi o hanno rifiutato Astrazeneca o Janssen in passato. La novità resa possibile da consegne straordinarie di vaccini Pfizer circa 500.000 dalla metà di agosto e le ulteriori integrazioni di Moderna garantite in questi giorni dalla Struttura Commissariale.

Per raggiungere l’obiettivo di una copertura quanto più possibile totale contro il virus pandemico, dall’assessorato al Welfare è partita un’indicazione a tutte le Asst impegnate nella campagna vaccinale perché offrano la facoltà di chiedere un vaccino a “RNA messaggero” a quanti, over60, si presenteranno senza appuntamento nei centri.

Una platea di circa 267.000 persone che ancora mancano all’appello, così da completare la campagna per le fasce di età più a rischio di sviluppare una sintomatologia grave da Covid19.

«Più la copertura vaccinale è alta – ribadisce l’assessore al Welfare Letizia Moratti – e minore è il rischio di diffusione del virus e, quindi, di ospedalizzazione e decessi. Ecco perché non ci possiamo fermare. Ci muoveremo su più fronti contemporaneamente per venire incontro ai diversi bisogni delle varie fasce di popolazione».

Le farmacie continueranno a somministrare il vaccino monodose Johnson and Johnson agli over 60.

Oggi in Lombardia si sono raggiunti i 13 milioni di dosi somministrate, 7,5 milioni di cittadini hanno aderito alla campagna vaccinale, di questi il 95% ha ricevuto almeno una dose, l’85% ha completato il ciclo vaccinale.

Ampia la copertura tra i giovani con circa mezzo milione di adolescenti, il 72% della popolazione target, che si sono vaccinati o prenotati. Nelle altre fasce d’età l’adesione supera ampiamente l’80%.

Con riferimento alle categorie prioritarie, da oggi la campagna vaccinale è articolata come segue:

Per il personale scolastico e universitario (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, docenti universitari e personale amministrativo universitario, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti) – circa 40.000 cittadini non ancora vaccinati – accesso libero senza prenotazione su tutto il territorio regionale.

Per gli studenti dai 12 ai 19 anni – circa 191.000 ragazzi non ancora vaccinati pari al 28% della platea – agende prioritarie dedicate già attive.

Per l’Università, saranno attive agende prioritarie dedicate a partire dal 16 agosto. La vaccinazione è garantita anche agli studenti fuori regione e agli studenti internazionali con codice fiscale ma senza tessera sanita