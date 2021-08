“Vengo anch’io!”, a Besozzo cinque spettacoli per bambini e famiglie

Il Comune di Besozzo presenta la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Besozzo”, cinque domeniche pomeriggio di teatro di figura a ingresso gratuito, dedicate ai bambini e alle famiglie in due diverse ambientazioni: si inizia domenica 29 agosto alle 17.30 nel cortile del palazzo comunale in via Mazzini con lo spettacolo Pirù Pirù.

La rassegna si realizzerà grazie alla collaborazione di tre compagnie: la Compagnia Roggero, organizzatrice e capofila del progetto, Compagnia C’è un asino che vola e Compagnia Walter Broggini. In scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, per allietare il pubblico delle famiglie nelle domeniche di fine estate.

I primi due spettacoli saranno di teatro classico dei burattini, un genere rivolto a tutti, adulti e bambini, con temi e soggetti essenziali, semplici ma non banali, legati quasi sempre alla dicotomia ed al conflitto tra Bene e Male, alle fatiche e alle gioie del vivere quotidiano. Storie e contenuti trattati sempre con levità nel registro della commedia e della comicità, in interazione ludica col pubblico.

Il primo appuntamento è con Pirù Pirù, spettacolo di burattini “a guanto” in baracca. E’ il primo spettacolo di teatro classico dei burattini messo in scena dalla Compagnia ed il primo in cui compare il personaggio Pirù creato da Walter Broggini. Pirù è svelto ed eloquente, è energico con la passione per le avventure e le sfide. Lo spettacolo ha ricevuto nel 1991 il premio “Fauno d’Argento”, a Silvano d’Orba ed è stato rappresentato in più di 500 repliche in Italia, Belgio, Croazia, Germania, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Le cinque rappresentazioni si terranno secondo il seguente calendario:

– domenica 29 agosto alle ore 17.30 presso il Palazzo Comunale PirùPirù. Compagnia Walter Broggini

– domenica 5 settembre alle ore 16:30 presso il Palazzo Comunale Pirù e il Cavaliere Mezzotacco. Compagnia Walter Broggini

– domenica 12 settembre alle ore 16:30 presso il Palazzo Comunale Re Orcone e la magica pozione – Compagnia Un asino che vola

– domenica 19 settembre alle ore 16:30 presso l’Ex Fabbrica Sonnino – Biancaluna – Compagnia Roggero

– domenica 26 settembre alle ore 15:00 presso l’Ex Fabbrica Sonnino Il principe ranocchio — Compagnia Roggero

L’ingresso è gratuito su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca.

Durante l’evento saranno rispettate tutte le norme anti-covid. E’ richiesto il Green Pass sopra i 12 anni.

Qui la locandina dell’iniziativa