Vertemati: “Mostrato la nostra identità contro un’avversaria molto fisica”

VERTEMATI 1 – «Oggi è stato poco più di un allenamento per entrambe, perché siamo all’inizio del nostro cammino. Loro si sono rivelati una squadra molto fisica e prendiamo di buono questa cosa perché in quasi tutti i ruoli erano più grossi di noi. Abbiamo provato a mostrare la nostra identità nonostante la stanchezza, abbiamo un po’ sofferto a rimbalzo ma ci interessava soprattutto avere degli spunti interessanti».

VERTEMATI 2 – «Egbunu è ancora molto indietro, non riesce a tenere il campo per tanti minuti di seguito ma la sua presenza ci ha molto aiutato quando è stato sul parquet. Kell è più avanti a livello fisico anche se ha una infiammazione tibiale che lo infastidisce. Trey conosce bene il gioco e può crescere. Ora inseriamo Beane che sarà un altro giocatore che avrà responsabilità».

VERTEMATI 3 – «Abbiamo provato a mostrare la nostra versatilità. Vogliamo avere giocatori che possano stare in due o più ruoli, tre nel caso di Gentile, ma siamo al 10% dell’esplorazione di cosa possa fare in campo questo gruppo».

DE NICOLAO 1 – «Loro sono grossi, fisici e sono stati subito aggressivi però noi siamo stati bravi a rispondere con il gioco e a impostare la giusta identità difensiva. Era un’amichevole per cui un allenamento e quindi uno stimolo per migliorare: credo che abbiamo interpretata la gara nel modo giusto. La squadra ha già dato un segno corale: vogliamo essere bravi a girare palla, attaccare il canestro ma anche avere gli spazi giusti da fuori».

DE NICOLAO 2 – «Arriviamo da due settimane intense di preparazione, le gambe risentono della fatica ma al di là della stanchezza abbiamo lavorato bene e l’abbiamo dimostrato anche durante la partita. Se c’è un compagno che mi ha impressionato? Direi Alessandro Gentile che conosco perché per anni ha giocato con mio fratello. L’ho “scoperto” da compagno di squadra: è un leader in campo è fuori, stimola il gruppo».

EGBUNU – «Sono molto contento di essere tornato a Varese, una squadra che lo scorso anno mi ha dato una grande occasione e che ha creduto in me. Ora lavoro per la forma migliore, arrivo dalla Summer League e voglio prepararmi per la stagione».