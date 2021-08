Weekend di Ferragosto: al Campo dei Fiori solo in autobus o a piedi

L’arrivo del weekend di Ferragosto – sabato 14 e domenica 15 – porta con sé la chiusura del Campo dei Fiori alle auto private: lo annuncia il Comune di Varese che nelle due giornate permetterà l’accesso alla montagna solo con il bus navetta o – ovviamente – a piedi lungo i sentieri che salgono sui versanti.

La strada che sale verso la cima del Campo dei Fiori sarà chiusa a partire dalle 7,30 del mattino all’altezza del bivio con il Sacro Monte: le uniche vetture ammesse saranno quelle dei residenti, quelle munite di tagliando invalidi, quelle dei volontari degli Alpini impegnati alla “Festa della Montagna”. Via libera infine per i clienti della Osteria Irma ma solo se in possesso di una prenotazione.

In contemporanea con la chiusura, Palazzo Estense annuncia il potenziamento del servizio navette grazie alla collaborazione con Autolinee Varesine. Le navette partiranno dalla zona del palasport di Masnago (disponibile l’ampio parcheggio dello stadio) e ogni corsa durerà circa 25 minuti senza cambi intermedi; per questo trasporto verranno utilizzati mezzi ecologici, ibridi di ultima generazione in servizio da circa tre mesi. Al palasport sarà presente il personale di Autolinee Varesine per rispettare il rispetto della capienza dei bus (sino a 70 persone) ma anche per vendere i biglietti ai passeggeri: il tagliando di andata e ritorno costa 2,80 euro a persona. Non saranno validi abbonamenti e altri titoli di viaggio.

Sia sabato sia domenica rimarrà inoltre attivo il normale servizio della Linea C che collega il centro di Varese con la stazione della funicolare con cui si può salire al Sacro Monte. Da qui è poi possibile proseguire per il Campo dei Fiori con la Linea CF in partenza da piazzale Pogliaghi. Gli orari della funicolare sono dalle ore 10 alle 19.10 nella giornata di sabato 14 e dalle ore 9 alle 19.10 nella giornata di domenica 15.

Per chi invece deciderà di salire al Campo dei Fiori a piedi, il consiglio è quello di utilizzare il sentiero delle Pizzelle che parte dal parcheggio di Piazzale Pogliaghi al Sacro Monte per arrivare alla cima dopo un’oretta di cammino, percorribile anche dalle famiglie con i bambini.

GLI ORARI delle navette

Sabato 14 agosto

Partenze dal Palasport: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

Partenze dal Campo dei Fiori: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.00.

Domenica 15 agosto

Partenze dal Palasport: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Partenze dal Campo dei Fiori: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

Si ricorda, infine, che nelle stesse giornate sarà attivo anche il normale servizio della linea urbana C. La linea, con le fermate in centro città, collega Varese alla stazione della funicolare che porta al Sacro Monte. Da qui è poi possibile proseguire per il Campo dei Fiori con la Linea CF in partenza da piazzale Pogliaghi. Gli orari della funicolare sono dalle ore 10.00 alle 19.10 nella giornata di sabato 14 agosto e dalle ore 9.00 alle 19.10 nella giornata di domenica 15 agosto.