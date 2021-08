Da X Factor al palco di Deejay On State, la musica per Roccuzzo continua

Si intitola “In riva al mare” il nuovo singolo di Roccuzzo, uscito lo scorso 23 luglio e scritto con Alfia Bevilacqua e Danilo Amerio. Il cantante di Luino, diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor, lo presenterà sul palco di piazzale Roma, a Riccione, per il Deejay On State il 14 agosto. In quell’occasione canterà anche “Promettimi”, nel contest musicale riservato ai giovani artisti emergenti.

Giuseppe Roccuzzo, in arte semplicemente Roccuzzo, vive a Luino. È nato in Sicilia e si è trasferito sul Lago Maggiore per motivi di Lavoro. Dopo essere stato scoperto dall’etichetta discografica BIT records, inizia il suo percorso nel mondo della musica affiancato dal team di Danilo Amerio. Il palcoscenico del talent show televisivo X Factor segna la svolta, la sua esibizione di “Promettimi” di Elisa gli fa guadagnare gli applausi del pubblico e dei giudici. Il viaggio nel talent show si conclude ad un passo dai live, ma la carriera di Roccuzzo continua. Pubblica il suo primo inedito “Ricominciamo da qui” e due cover “Promettimi” e “La Cura”. Ad aprile 2021 il esce secondo inedito “Aspetterò Domani”.

Roccuzzo si definisce un artista sensibile e di questa sensibilità ne riesce a fare un suo punto di forza. Se con il cuore vuole fare della musica il suo lavoro e i numeri che sta ottenendo su tutte le piattaforme digitali glielo permetterebbero, per ora ha i piedi ben piantati per terra e si districa quotidianamente tra il lavoro da cameriere e la realizzazione dei suoi nuovi brani.

L’abbiamo incontrato a distanza di quasi un anno dall’esperienza di X Factor per chiedergli del suo percorso artistico e altre curiosità. Cosa ha pensato di quel no ricevuto da Emma Marrone? Chi c’è dietro al personaggio? E soprattutto, cosa significa fare l’artista del 2021? Nell’intervista video il suo racconto.

Il video è stato realizzato da Stefano Sessarego.