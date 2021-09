“Ancora insieme Busto”: abbonamenti per tutti i gusti per tifare la Uyba Volley

Semaforo verde per la campagna abbonamenti della Uyba Volley Busto Arsizio: la società biancorossa svela quest’oggi le modalità e le tariffe per tifare le Farfalle nella stagione sportiva 2021-22 con il motto “ANCORAinsiemeBUSTO” che il club ha lanciato poco dopo Ferragosto. «Tre parole da leggere insieme ma con enorme significato anche se prese singolarmente» spiegano dalla sede di via Gabardi ricordando anche la somiglianza con quel “tuttiinsiemebusto” che fu coro tra i più sentiti e titolo della campagna tesseramenti del 2012-13.

La società del presidente Pirola è al lavoro per accogliere nel migliore dei modi il ritorno dei tifosi sugli spalti dopo le stagioni segnate dal Covid. Per questo è stato predisposto l’ingresso esclusivamente con il green pass – o eventuali documenti che verranno stabiliti dal Governo con il passare del tempo – con l’adeguamento a tutti i protocolli in vigore. Tra questi l’uso della mascherina, la disposizione dei posti “a scacchiera” e il limite del 35% di capienza della E-Work Arena, aperta quindi sino a 1.570 persone.

Il club biancorosso ha riservato un prezzo speciale per il migliaio di tifosi che lo scorso anno aderirono all’iniziativa UYBA1000, riducendo ulteriormente le tariffe della tessera annuale. L’abbonamento sarà valido (per tutti i sottoscrittori) per 15 eventi, ovvero per l’intera regular season, per la prima gara di CEV Cup e per il quarto di finale di Coppa Italia che – nel caso la squadra non si qualificasse – sarà sostituito da un’altra partita o di Cev o di playoff.

Sono inoltre confermate quelle formule che negli anni hanno avvicinato tante persone alla squadra biancorossa, ovvero le promozione per famiglie e gruppi (ovvero scuole e oratori) oltre all’abbonamento “Super Vip” che dà diritto a una serie di “benefit” come spiegato in basso. Da segnalare la clausola secondo cui, in caso di peggioramento dell’emergenza sanitaria e di conseguenti partite a porte chiuse o capienza ridotta, l’abbonato dovrà rinunciare a qualsiasi tipologia di rimborso.

La campagna abbonamenti prenderà il via martedì 21 settembre nei due punti vendita previsti: l’ufficio UYBA Volley al palasport di viale Gabardi e il Bar Savoia di Busto Arsizio che è anche centro Viva Ticket.

LE TARIFFE

Per i tifosi che avevano aderito alla campagna UYBA1000

Parterre: 230 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 180 euro)

Primo anello numerato: 160 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 100 euro)

Primo anello non numerato: 115 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 80 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 50 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 35 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Abbonamenti

SUPERVIP*: 500 euro

Parterre: 250 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 200 euro)

Primo anello numerato: 180 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 120 euro)

Primo anello non numerato: 130 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 90 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 60 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 40 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Società sportive: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 4 euro cad. (settore secondo anello).

* Super Vip!

Prezzo 500 euro (solo per i posti parterre) con Tessera all-inclusive valida per tutte le partite; Ingresso dedicato al palazzetto; Parcheggio riservato in area delimitata; Accesso alla sala hospitality; Maglia UYBA autografata da tutte le giocatrici; Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione

Promo famiglia (solo per il settore Secondo Anello – necessario Stato di famiglia o autodichiarazione)

A ogni nucleo familiare composto da almeno due genitori + figli: per uno dei figli la tessera è in omaggio.

Per le rimanenti tessere intero 60 euro (se UYBA1000 50), ridotto 40 euro (se UYBA1000 35).

Promo gruppi (oratori-scuole) – società sportive: per ogni gruppo composto da almeno 30 persone, il 30% è in omaggio! Promozione valida solo per il settore secondo anello. Per esempio, un gruppo di 90 persone, pagherà 60 abbonamenti 60 euro cad e ne riceverà 30 in omaggio.

BIGLIETTI SINGOLE PARTITE



Parterre: 30 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 20 euro, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello numerato: 20 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 15, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello non numerato: 15 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 10, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 8 euro (da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

LE MODALITÀ

Aderenti Uyba100: solo presso ufficio UYBA (palasport) dal 21 settembre. Martedì e giovedì dalle 16 alle 19, necessario presentare mail di conferma ricevuta la scorsa estate.

Altri abbonamenti: sempre disponibili presso il Bar Savoia di Busto Arsizio; solo martedì e giovedì (16-19) presso ufficio UYBA (palasport)

SuperVip, promo famiglia, promo gruppi: solo presso ufficio UYBA (palasport) dal 21 settembre. Martedì e giovedì dalle 16 alle 19.