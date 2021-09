Il 17 settembre riparte la stagione “Itinerari Musicali“ di Amadeus

Una partenza ricca di appuntamenti quella della XII° edizione della stagione Itinerari Musicali di Amadeus.

Il primo concerto si terrà venerdì 17 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Maurizio a Solbiate Arno, in occasione della festa patronale, ospiti di Don Paolo Croci, ed il programma sarà interamente dedicato alla musica barocca con il Gloria RV589 ed il Beatus Vir RV598 di Antonio Vivaldi che saranno proposti dal coro e dall’orchestra accanto al Concerto per ottavino ed orchestra RV433

sempre di Antonio Vivaldi ed il concerto in Re maggiore per tromba e orchestra di George Philippe Telemann.

Sabato 18 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Bernardo a Castellanza si terrà invece il concerto di apertura del World Music Festival MoSaIC 2021 che, inserito nella stagione, aprirà una serie di eventi dedicati alla musica come linguaggio di integrazione culturale offrendo una panoramica della musica internazionale arrangiata in chiave sinfonica per coro e orchestra. Una serata dedicata all’arte di ogni tempo che vedrà anche un assaggio di musica persiana, dato che ospite eccezionale della serata, con l’orchestra dell’Accademia ed il coro, sarà il violinista iraniano Faez Torkaman. L’evento, nell’ambito del progetto MoSaIC, sostenuto dalla Commissione Europea

Per terminare il ricco weekend un grande concerto domenica 19 settembre alle ore 16 presso la Chiesa San Filippo Neri, in via Gabbro 2 a Milano. Un evento patrocinato dal Comune di Milano e dedicato alle vittime dell’epidemia ma anche insieme un momento di speranza per poter ripartire insieme.

Protagonista, con l’Orchestra ed il Coro Sinfonico Amadeus, la grande classica di sempre con il Requiem KV626 di Wolfgang Amadeus Mozart ed il Te Deum in Do maggiore di Franz Joseph Haydn.

Per tutti gli eventi è necessario essere muniti di Green Pass e prenotarsi preventivamente sul sito www.ensembleamadeus.org. Un ringraziamento ai sostenitori della stagione Itinerari Musicali, in particolare Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Fondazione Minoprio,

Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la coesione sociale.