Erano 553 i candidati al test per le professioni sanitarie dell’Insubria

Erano 553 ( su 607 iscritti) i candidati che questa mattina, martedì 14 settembre, si sono presentati per sostenere la prova di ammissione per i corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie. La sede, per tutti è stata Lario Fiere.

I posti disponibili per Infermieristica sono 75 a Varese e 74 a Como, ai quali quest’anno se ne aggiungono 50 a Busto Arsizio.

Per gli altri corsi, tutti con sede a Varese: 20 per Ostetricia, 40 per Fisioterapia, 60 per Educazione professionale, 20 per Igiene dentale, 15 per Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 20 per Tecniche di laboratorio biomedico, 20 per Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia. Otto posti sono riservati a cittadini di Paesi al di fuori dell’Unione Europea, uno per ciascun corso.

Le graduatorie saranno pubblicate il 23 settembre sul sito internet dell’ateneo.