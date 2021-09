“A piedi nel bosco”, a Rescaldina una camminata meditata all’insegna della storia del bosco

Sabato 25 settembre alle 15 appuntamento a Rescaldina con l’associazione culturale Storiae e l’associazione YogaPerTutti, che organizzano nei boschi di Rescaldina “A piedi nel bosco” una camminata meditata all’insegna della storia del polmone verde.

«Sarà l’occasione per provare una pratica di meditazione molto particolare, condotta da YogaPerTutti – spiegano gli organizzatori -, e per scoprire la storia del bosco e come il bosco abbia giocato un ruolo importante nella nostra storia».

La partecipazione, previa prenotazione, è ad offerta libera.