Ad Azzate via Cascina Galgino al buio: “Pali della luce spenti da anni”. Il Comune: “Interverremo”

Una via isolata e, da qualche anno, anche per un lungo tratto al buio. È la via Cascina Galgino che incrocia la più nota via Mascagni e via Molino Rocco ad Azzate. Uno degli abitanti della zona, Samuele, ha chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale: «Vogliamo solo che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza che in questo momento non ci sono – spiega – È vero, questa zona non è molto trafficata ma ciò non toglie che non è pensabile che una strada del paese sia al buio da ben tre anni».

I lampioni spenti sono due, uno dei quali ormai ha soltanto il palo, la parabola non c’è più: «Abbiamo mandato segnalazioni via Pec e via email, parlato con Enel Sole ma ci hanno risposto che non avevano indicazioni dal Comune per sostituire i lampioni nella nostra zona – continua Samuele che è portavoce di una decina di famiglie che vive in quella zona – La nostra via che scende verso la provinciale è dimenticata da sempre: persino lo spazzaneve non passa di qui e dobbiamo sollecitare interventi per riparare buche o pulire i tombini».

La situazione è nota all’amministrazione comunale che ora promette di accelerare i tempi: «È vero che quella via non era compresa nel nostro piano di efficientamento energetico – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Simona Barbarito – ma ci siamo attivati, dopo le segnalazioni, per procedere alla sostituzione dei lampioni anche in quel tratto. Purtroppo Enel Sole non mette più lampade al mercurio ma rimpiazza solo con lampade al Led, un intervento un po’ più oneroso che il Comune può affrontare poco alla volta. Riattiveremo i lampioni di via Cascina Galgino il prima possibile».