“Addio leonessa”. Il saluto sui social a Martina Luoni, testimonial anti Covid sconfitta dal cancro

“Oggi la leonessa ha perso la sua battaglia, ora la sua bussola la porterà a caccia di nuovi tramonti, quelli che ha sempre sognato, sempre con il sorriso sulle labbra che nessuno potrà mai spegnere.

Da oggi chiunque guarderà un tramonto si ricorderà della leonessa Martina”.

Con queste parole la famiglia di Martina Luoni ha dato la notizia della morte della 27enne di Solaro, nel Milanese. A portarla via un cancro al colon che l’ha colpita nel 2018.

Martina era diventata testimonial della Regione Lombardia a novembre 2020, dopo aver postato sul suo profilo Instagram, già molto seguito e da allora sempre più frequentato da follower e veri e propri “tifosi” della giovane, un video diventato virale col quale si appellava a tutti supplicando di rispettare le norme anticovid per evitare di mettere sotto pressione gli ospedali, già ampiamente sotto stress e in difficoltà nel curare le altre malattie, tra le quali il cancro.

Da allora, insieme ad altri testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport (Ibrahimovic su tutti), Martina diventò testimonial della Lombardia, con un altro video che è comparso su tutte le pagine social.

Volontaria in Croce Rossa, amante dei viaggi (Fuerteventura compare nelle sue storie ed è descritta come vero e proprio posto del cuore) e dei cani, raccontava sè stessa e la propria battaglia ai propri seguaci. Lo scorso luglio aveva scritto di essere stanca su Instagram. Stanca del dolore, stanca di essere forte. Ma allo stesso tempo determinata a combattere contro il tumore: “Ora ho iniziato un nuovo percorso di cure “sperimentale” così viene definito, tra due mesi vedremo dove ci starà portando. Nel frattempo io sono qua con 10 chili in meno ma con la voglia di riprendermi la vita e la mia autonomia. Tanto lo sappiamo tutti che vinco io no?!“.

A salutarla in tantissimi, uomini e donne noti e meno noti. Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della commissione Sanità Emanuele Monti hanno voluto dirle addio. Il sindaco di Solaro Nilde Moretti che l’aveva sentita telefonicamente poco tempo fa ha scritto su Facebook: “Tanto coraggio ed energia ti caratterizzavano.. un abbraccio alla tua famiglia”.

I funerali di Martina Luoni saranno celebrati giovedì 16 settembre alle 11 nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Solaro.