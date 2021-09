Al campo Vivirolo di Varese la festa per i 200 anni di El Salvador

Si è tenuta domenica 12 settembre la festa organizzata dalla comunità salvadoregna di Varese, che celebra i 200 anni della nazione.

Galleria fotografica Al Vivirolo di Varese la festa per i 200 anni del Salvador 4 di 10

Tra gli ingredienti della festa, che è durata l’intera giornata, balli, canti, cibi tradizionali e una grande parata in costumi colorati e tradizionali con la banda.

La manifestazione, che ha visto circa 500 partecipanti, ha visto la presenza del console di El Salvador a Milano. del presidente del consiglio comunale Stefano Malerba come rappresentante del comune di Varese, di Elena Vedani in rappresentanza del Cpia (Il Centro Provinciale d’Istruzione per Adulti che ha un ruolo importantissimo per l’insegnamento dell’italiano e l’inserimento in comunità di chi emigra nella nostra terra), e il rappresentante dell’associazione salvadoregni di Como.