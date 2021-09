Al Kapannone di Angera la prima mostra tributo dedicata a Philippe Daverio

Arriva ad Angera la prima mostra dedicata a Philippe Daverio, a un anno dalla sua scomparsa. Il Kapannone dei Libri ha infatti organizzato la mostra tributo a uno fra i più celebri critici d’arte – volto noto anche della tv italiana -, mostra che sarà allestita da lunedì 13 settembre fino al 29 ottobre.

«Philippe Daverio, una voce e uno stile inconfondibili, ma soprattutto un’innata capacità di raccontare: che fosse attraverso le pagine di un libro o lo schermo di una televisione, ha saputo intrattenere il pubblico intorno all’arte e i suoi protagonisti, in modo sempre diretto e coinvolgente» spiega il curatore della mostra e “padrone di Kasa”, Andrea Kerbaker che in occasione dell’inaugurazione di venerdì 13 settembre ha voluto invitare nello stabile di Via Verdi la moglie Elena, il figlio Sebastiano, l’antiquario Carlo Orsi e l’editore Massimo Vitta Zelman.

L’esposizione naturalmente metterà a disposizione di appassionati e curiosi una grande varietà di “libri, cataloghi e saggi da lui scritti e a lui dedicati, insieme ad una variopinta moltitudine di memorabilia e oggetti curiosi provenienti dalla sua biblioteca-studio di Milano”, una vera e propria Wunderkammer dell’arte.

«Non so bene quando Philippe è comparso nella mia vita. Il giorno prima non c’era, il giorno dopo sì; ma era come se ci fosse sempre stato, con la sua cultura cosmopolita, capace di abbracciare tutto, ma mai ostentata – racconta Kerbaker -. Dedicargli una mostra, la prima da quando ci ha lasciati (troppo presto, accidenti) significa certamente organizzare un tributo all’amicizia, ma soprattutto restituire al pubblico il suo sguardo sempre appassionato».