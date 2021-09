Al liceo Cairoli la scuola estiva lascia in eredità la “cover” di un De Chirico

Un De Chirico, reinterpretato, abbellisce da questa mattina la presidenza del liceo classico Cairoli di Varese. Alla presenza del Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano, il preside Salvatore Consolo ha scoperto la versione “cairolina” delle “Muse inquietanti” realizzata da una decina di studentesse durante i giorni estivi. « All’inizio non credevo molto nel “piano estate” promosso dal Ministero – ha spiegato Consolo introducendo l’opera – invece devo dire che i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a molte iniziative, tra cui questa, pensata e coordinata dal professor Alessandro Boscarini».

Il docente è un “giovanissimo” artista appena uscito dall’Accademia: « Mi sono diplomato al Cairoli nel 2016 e mi sono iscritto all’Accademia perchè sono appassionato di pittura – spiega Boscarini – sono un artista, ma aver avuto l’occasione di fare una supplenza nel mio liceo è stata una bellissima esperienza. Quando mi è stata offerta la proposta del laboratorio estivo, non ho avuto alcun dubbio. Ho lanciato l’idea di rivisitare l’opera di De Chirico in una maniera “classica”. L’idea abbina “cover e figure retoriche”. Siamo partiti dal De Chirico e ciascuna studentessa, da sola o in coppia, ha ripensato una parte del quadro, abbinandone una figura retorica. Chi ha lavorato con la sineddoche, chi con l’ossimoro, l’anàstrofe o la sinestesia. Alla fine abbiamo assemblato i diversi lavori ottenendone un insieme davvero interessante. Mi sento molto fortunato ad aver potuto lavorare così da lasciare un segno nella mia scuola».

All’inaugurazione ha partecipato anche il dirigente dell’UST Carcano che ha condiviso il giudizio del dirigente: « L’avvio del “Piano estate” è avvenuto tra mille perplessità. Invece ho visto molti lavori ed esperienze formative di grande pregio. Un plauso, dunque, a chi ha investito su questi progetti e ai ragazzi che hanno partecipato con interesse. Ora inizia l’anno scolastico e la cosa più importante è essere qui oggi, tutti in presenza, anche se mascherati. La campagna vaccinale in provincia di Varese ha raggiunto percentuali davvero elevate e questa cosa ci fa ben sperare a una ripresa finalmente normale della scuola».