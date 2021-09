Al Padova bastano otto minuti per rimontare 2 a 1 una Pro Patria nervosa

Nel calcio le rimonte subite rappresentano con ogni probabilità le delusioni più dolorose possibili. Specialmente quando si accarezza il sogno di fare il colpo e togliere l’imbattibilità alla prima della classe, come nel caso della Pro Patria questa sera, uscita sconfitta dallo Speroni di Busto Arsizio 2 a 1 contro il Padova.

Ai biancoscudati, che ingranano la quinta vittoria in fila su cinque partite del Girone A, bastano infatti sei minuti, tra il 60′ e il 68′, per sistemare con i due centrali Valentini e Monaco (entrambi di testa su calcio d’angolo) una partita che si era mal indirizzata e che ha seriamente rischiato di finire con la vittoria dei tigrotti, in vantaggio, meritatamente, dopo 45 minuti tempo grazie al gol di Pierozzi.

Una sconfitta che fa male alla Pro Patria per come è arrivata, con tanto nervosismo (complice anche un colpo a palla lontana di Busellato su Stanzani al 25′) nel finale che ha paralizzato praticamente gli ultimi venti minuti di gioco, ma che può essere un buon punto di partenza già questo mercoledì a Lecco. Almeno per quanto visto nel primo tempo, quando la Pro Patria ha fatto la parte del leone, anzi della tigre, contro la squadra più forte del campionato.

