Al via la sesta edizione della festa dello sport a Besnate

Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, a Besnate torna la festa dello sport, giunta alla sesta edizione: l’appuntamento è per domenica 12 settembre (dalle 10 alle 17).

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco locale e con le associazioni sportive del territorio. I volontari delle associazioni presenti accoglieranno i giovani che vorranno cimentarsi con le varie discipline sportive. Come partecipare? Tutto si può fare in maniera gratuita, con l’iscrizione da effettuare direttamente sul posto.

Al termine saranno premiati gli atleti che si sono distinti nelle rispettive competizioni nel corso della passata stagione sportiva. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

L’evento si svolgerà nell’area all’aperto a lato della palestra di via Vittorio Veneto perché «consente di gestire in maniera più agevole le criticità legate alle ancora attuali disposizioni e protocolli anti-Covid», afferma l’assessore allo Sport, Stefano Tonelli: «Si segnala che per accedere nell’area che ospita l’evento tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina. E che i maggiori di dodici anni dovranno essere in possesso del green pass».