Al via l’edizione 2021 del concorso nazionale Cambiamenti, Cna Varese “raddoppia” il premio

Innovare il proprio business riscoprendo le tradizioni, sembra quasi un ossimoro. Invece è quanto viene richiesto agli imprenditori che devono affrontare il cambiamento. Dimenticare le proprie radici, sarebbe dunque un errore, così come rifiutare i nuovi strumenti, a partire dal digitale.

Cambiamenti 2021 è la quinta edizione del grande concorso di Cna nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate dopo il 1° gennaio 2017, che hanno saputo innovare la loro idea di business riscoprendo le tradizioni, promuovendo il proprio territorio e distinguendosi nell’uso del digitale e della tecnologia ed è rivolto alle imprese di persone o di capitali in fase di startup, che non superino ad oggi 50 dipendenti.

Un concorso nazionale con premi importanti per le aziende, che quest’anno porta con sé una importante novità a livello locale: «È con grande soddisfazione – spiega Luca Mambretti, presidente di Cna Varese – che annunciamo di aver contribuito come Cna Varese ad ampliare le opportunità per le startup varesine: infatti da quest’anno, in aggiunta al Premio Cambiamenti Nazionale, abbiamo introdotto, da Varese, un ulteriore premio, in collaborazione con un business partner locale, il premio Bluesky, call for innovation”.

I progetti iscritti al Premio Cambiamenti potranno, quindi, essere selezionati per “Cambiamenti – Bluesky” ed essere accompagnati in un percorso di accelerazione, gestito in collaborazione tra il business partner e CnaSmartClub (la divisione di consulenza per l’innovazione di CNA Varese), al termine del quale il business partner potrà decidere di investire nelle startup selezionate.

«Si crea, in questo modo, – aggiunge Roberta Tajè – direttore di Cna Varese – un match virtuoso nel quale le startup trovano un supporto concreto, anche finanziario, per trasformarsi da progetto in realtà economica e i business partners ottengono progetti ad alto contenuto innovativo».

COME PARTECIPARE

«Per partecipare al premio – spiega Francesco Romano, referente del progetto Cambiamenti di Cna Varese – bisogna collegarsi al sito www.premiocambiamenti.it e portare a termine l’iscrizione: le candidature saranno aperte fino al 15 settembre 2021 (visto il gran numero di adesioni si sta ipotizzando una proroga al 30 settembre) poi saranno avviate le selezioni che porteranno a un gruppo ristretto di imprese finaliste e il 19 novembre 2021 si terrà la finale nazionale dove le imprese si confronteranno e una giura di esperti decreterà le tre Startup vincitrici».

Il premio alla migliore startup dell’anno sarà di 20.000 euro in denaro o comeprimo investimento in una campagna di crowdfunding, 2.000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede Cna territoriale più vicina, 2 anni di adesione al sistema Cna e alle sue opportunità, 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent, 1.000 euro in voucher da spendere presso la rete Alpitour.

Alla seconda e terza classificata andranno invece 5.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding, 2.000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede Cna territoriale più vicina e 2 anni di adesione al sistema Cna e alle sue opportunità. I vincitori di Cambiamenti avranno poi il diritto a partecipare alle masterclass formative organizzate dai partner e aperte a tutti i partecipanti al Premio Cambiamenti. Alpitour, Artigiancassa, Edison, Eolo, Würth, TIM, Tag, H-Farm, Infocert interverranno sui temi che vanno dal project management alle strategie di marketing, dalla trasformazione digitale alla capacità di accesso delle nuove imprese ai mercati internazionali. Molte altre sono le opportunità e servizi che i partner offriranno ai vincitori.

IL PREMIO BLUESKY

Nato a Varese a margine del premio principale, si pone l’obiettivo di contribuire in particolare all’innovazione e al rilancio del sistema produttivo, selezionando, premiando e supportando progetti imprenditoriali orientati allo sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi innovativi e a basso impatto ambientale e sociale.

Il premio si sviluppa in due fasi: nel programma di pre-accelerazione, a ciascun progetto selezionato saranno assegnati premi sotto forma di crediti, erogati dagli organizzatori per un plafond massimo di 30.000 euro, spendibili per l’utilizzo di servizi tecnologici ed empowerment industriale. Nel programma di accelerazione, i premi saranno assegnati ancora sotto forma di crediti, per un valore massimo di 10.000 euro, di equity, quasi equity, garanzie e co-garanzie.

Al progetto vincitore potrà essere assegnato infine un ulteriore premio fino a 5.000 euro di valore. «Siamo lieti di poter collaborare con un interlocutore prestigioso come Cna di Varese per questa iniziativa – commenta infine Mauro Nodari, responsabile marketing prodotto e business development di Techno, business partner del premio Bluesky – In questo modo, Techno si pone nel panorama industriale nazionale come innovatore e acceleratore di impresa, nonché come partner di sviluppo tecnologico e commerciale, per lo sviluppo di mercati nei quali la connettività e le tecnologie smart sono ormai imprescindibili».