Al via i webinar sulla consapevolezza finanziaria promossi dalle Camere di Commercio lombarde

Gli Sportelli RiEmergo – una rete di sostegno allestita dalle Camere di Commercio della Lombardia – hanno organizzato con la collaborazione di Innexta un ciclo di quattro webinar, dedicati in particolare ai piccoli imprenditori, ai titolari di partita Iva e ai consumatori.

Il tema di questi appuntamenti è quello dell’educazione finanziaria, o meglio, della “consapevolezza” finanziaria, che rappresenta senza dubbio uno dei principali argomenti su cui gli attori pubblici sono chiamati a proporre soluzioni in grado di colmare il gap informativo che riguarda larga parte della società e del tessuto produttivo. Piccoli imprenditori, liberi professionisti e consumatori infatti, non sempre possiedono le competenze necessarie per gestire correttamente le proprie finanze; accade spesso che questo disallineamento informativo porti i soggetti a cadere vittima di truffe e raggiri nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

La situazione è peggiorata con la crisi indotta dall’emergenza sanitaria, che ha incrementato i pericoli a cui imprese e privati cittadini sono esposti: spesso alla scarsa informazione si sovrappone una situazione di difficoltà economica che potrebbe aumentare il rischio di cadere nella rete di organizzazioni criminali. Oggi più che mai anche sul territorio della provincia di Varese, che una recente indagine condotta da un istituto di ricerca nazionale ha indicato al 21° posto su 107 in Italia tra quelle con aziende ad accedere al credito e quindi a rischio usura.

I webinar rientrano nell’attività sviluppata da Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio lombarde affinché, attraverso gli Sportelli RiEmergo, si possa garantire un primo ascolto e quindi offrire aiuto a quegli imprenditori che si trovino in una condizione di rischio. Il primo appuntamento, in programma giovedì 30 settembre dalle ore 10.30, sarà focalizzato su “La gestione efficiente del denaro per garantire l’equilibrio dei conti”. Gestire i risparmi e garantire l’equilibrio dei conti è un compito impegnativo tanto a livello famigliare quanto a livello imprenditoriale. Pianificazione delle entrate e delle uscite, monitoraggio dei flussi sono termini che sempre più spesso entrano nel nostro quotidiano. Durante la mattinata di lavori, si illustreranno gli strumenti e le prassi efficaci per gestire il budget e programmare spese e investimenti, garantendo l’equilibrio dei conti.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita, previa registrazione.