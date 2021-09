Alla Sagra Settembrina la nuova puntata di “Malnate da Raccontare” su Monte Morone

È stata una serata di grande passione per Malnate e la sua storia. Domenica 5 settembre durante la Sagra Settembrina, la storica manifestazione della Parrocchia c’è stato l’appuntamento con Alvise Luchetta e i suoi video sulla storia cittadina “Malnate da Raccontare”.

Sala piena per rivedere le sei puntate già pubblicate (GUARDA QUI) e un po’ di suspense per scoprire la nuova, che ha avuto come soggetto Monte Morone e le sue leggende.

Ecco il video: