Alla scoperta dei luoghi e delle esperienze più belle della Lombardia

Nonostante l’estate sia appena finita, non si riduce la nostra voglia di esplorare e viaggiare.

Se siamo indecisi su dove potremmo andare e soprattutto cosa poter fare a fine estate nel nostro territorio, questi sono alcuni dei consigli imperdibili per i vostri weekend con amici o famiglia, da provare nell’attesa di rientrare nella routine autunnale.

Senza indugiare, partiamo alla scoperta dei luoghi da visitare e delle esperienze da fare in Lombardia.

Fly emotion ad Albaredo

Hai mai sognato di volare? Immerso nella natura e in grandi vallate? Ora il tuo sogno potrà essere realizzato.

Stiamo parlando di un’esperienza unica nel suo genere immersa nell’incontaminata Valtellina dove avremo la possibilità di volare appesi ad una zip line che unisce due versanti differenti grazie ad un’imbracatura, in totale sicurezza.

Non richiede alcuno sforzo fisico, tutto ciò che sarà necessario fare sarà unicamente goderci a pieno l’esperienza ed il paesaggio circostante.

La buona notizia è che avremo la possibilità di volare per ben due volte con un unico biglietto, sia all’andata che eventualmente al ritorno.

Un’esperienza adatta a tutti, sia grandi che piccini all’insegna dell’avventura.

Grotte di Catullo a Sirmione

Si tratta di un’area archeologica dove sono stati ritrovati i resti di questa meravigliosa villa di epoca augustea, datata tra la fine del I sec a.c e l’inizio del I sec. d.c.

Erroneamente catalogata come grotta, dai viaggiatori che la scoprirono al tempo, pare che non fosse neanche mai appartenuta al famoso poeta Catullo, in quanto la sua costruzione risale a dopo la sua morte.

Nonostante ciò, resta un imponente e meraviglioso sito da visitare, all’interno del quale è possibile osservare gli splendidi resti degli affreschi che abbellivano gli alloggi residenziali della villa.

Si organizzano visite guidate ed è anche previsto un percorso adatto a coloro che hanno delle disabilità motorie, in modo da rendere accessibile il sito.

Trenino del Bernina

Partendo da Tirano e giungendo fino al ghiacciaio del Bernina, avrete la possibilità di osservare dei paesaggi più unici che rari che vi lasceranno senza fiato.

Ogni stagione ci regala dei paesaggi e delle sfaccettature diverse di cui poter godere, dall’inverno dove prevalgono distese di bianco immacolato all’autunno ricco di colori e sfumature.

D’estate inoltre è possibile approfittare dei vagoni cabrio aperti, che offrono l’opportunità di vivere e “respirare” a pieno le Alpi. Difatti si tratta di un viaggio imperdibile nel cuore delle Alpi per cui avrete soltanto l’imbarazzo della scelta nel decidere in quale periodo dell’anno programmare la vostra partenza.

Cascate della Val Nera

Per gli appassionati di natura, avventura e trekking è sicuramente una meta imperdibile.

Si tratta di un percorso che conduce alle cascate della Val Nera, semplice e poco difficoltoso, perciò adatto a tutti coloro che fossero interessati a visitarla.

Queste meraviglie naturali si trovano a Sondrio, dove avremo la possibilità di immergerci nella natura e nel più totale relax.

Aero gravity Milano

Per gli appassionati del volo e del brivido c’è un’altra grande esperienza da poter fare, a Milano, più precisamente a Rho, dove troviamo il più grande simulatore di volo in caduta libera di tutto il mondo ma soprattutto l’unico in Italia!

Se abbiamo sempre amato il paracadutismo, ma l’aereo ci ha sempre intimorito parecchio, questa è la soluzione perfetta dalla quale si esclude ogni tipo di rischio o pericolo.

Il volo simulato viene effettuato all’interno di una zona delimitata dove saremo sempre e comunque tenuti sotto controllo dagli operatori.

Piani D’Erna

Luogo adatto dove scappare nel weekend per immergersi nella natura e in paesaggi mozzafiato esposti sui laghi sottostanti.

I piani D’Erna si trovano in provincia di Lecco e ogni anno attraggono centinaia di visitatori grazie alla loro bellezza.

Situata ai piedi del Resegone e con 1375 mt d’altezza è la meta ideale per coloro che hanno bisogno di staccare dalla frenesia e dal caos concedendosi del meritato riposo.

D’estate ci si immerge in boschi rigogliosi e in numerose passeggiate, d’inverno invece si potrà approfittare delle numerose piste da sci e dei diversi sentieri in cui fare ciaspolate.

Questi sono solo alcuni delle tantissime attività stimolanti e di luoghi meravigliosi da vedere in questa zona. Organizzare un weekend con la famiglia o gli amici sarà una passeggiata adesso che conosciamo alcuni dei luoghi più belli e delle esperienze più emozionanti da vivere in Lombardia.