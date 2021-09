Alla scoperta della natura, trenta ragazzi al green camp della Croce Rossa

Parte oggi 3 settembre e durerà fino a giovedì 9, presso l’istituto scolastico Silvio Pellico, il C.R.I. Green Camp, il campo estivo organizzato dal Comitato di Varese della Croce Rossa, al fine di offrire un’opportunità formativa e ricreativa, soprattutto ai minori esposti a vulnerabilità e rischio di esclusione, il progetto in particolare strizza l’occhio alla tutela dell’ambiente e al condurre uno stile di vita sano e sostenibile.

Sono oltre trenta e arrivano da tutta Italia, i ragazzi dagli 8 ai 13 anni iscritti al campo.

Hanno raggiunto Varese dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Piemonte per trascorrere una esperienza stimolante alla scoperta dell’ambiente, all’insegna della formazione alla sostenibilità ambientale e al rispetto per il mondo che ci circonda, presi per mano da oltre quarantacinque giovani entusiasti volontari del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, rigorosamente formati in materia di sicurezza Covid-19, e che per una settimana diventeranno le loro guide.

“Siamo orgogliosi e riconoscenti per aver potuto avviare, con la Croce Rossa, un’esperienza formativa così significativa nel nostro territorio” queste le parole di Fabio Vuolo consigliere rappresentante della gioventù “il contesto della Croce Rossa offre moltissime opportunità di espressione e di crescita, e con il gruppo Giovani del nostro Comitato, grazie alla fiducia del nostro Presidente Angelo Michele Bianchi e alle Istituzioni territoriali che ringrazio pubblicamente, abbiamo l’opportunità di vivere e condividere iniziative cariche di significato, animate da tanto divertimento ma senza mai perdere di vista l’attenzione verso chi ha più bisogno, e in questo caso mantenendo uno sguardo attento e speciale verso l’ambiente”.

Il C.R.I. Green Camp è un’iniziativa finalizzata all’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, e ha l’intento di creare nuovi spazi di gioco e apprendimento dedicati soprattutto a minori provenienti da realtà svantaggiate o con disabilità.

“Con il gruppo Giovani del Comitato di Varese abbiamo studiato a fondo e ci siamo preparati scrupolosamente per accogliere i piccoli ospiti che animeranno insieme a noi il campo estivo” esordisce Mario Gervasini, a capo del campo estivo, che prosegue “ci sentiamo investiti di un grande senso di responsabilità ma siamo felici di poter contribuire a un piccolo passo della crescita dei ragazzi che parteciperanno. Abbiamo pensato e organizzato per loro esperienze che speriamo diventino indimenticabili e possano contribuire a renderli ancora più consapevoli della bellezza che ci circonda e di quanto sia importante prendere coscienza dell’impatto che ogni nostra azione ha sull’ambiente nel quale viviamo”.

Ci sarà la visita notturna all’Osservatorio Astronomico “Giuseppe Schiapparelli” al centro del Campo dei Fiori, la gita all’oasi della Palude Brabbia in collaborazione con gli operatori LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), e ancora una giornata sul lago per scoprirne tutti i segreti, sono solo alcune delle tappe che vivranno i ragazzi.

