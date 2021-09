Alla scuola Europea di Varese gli alunni incontrano la presidente della Commissione Istruzione del Parlamento Ue

Anche quest’anno, la Giornata Europea delle Lingue è stata festeggiata dalla comunità scolastica della Scuola Europea di Varese in modo speciale, con due eventi di particolare rilevanza.

Si tratta di un incontro, in videoconferenza, con Sabine Verheyen, presidente della Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) del Parlamento europeo che ha coinvolto tutta la comunità scolastica: gli studenti della Primaria e della Secondaria, gli insegnanti, la direzioni ed i genitori. La videoconferenza sul tema La diversità linguistica e culturale: una ricchezza dell’Unione Europea.

Nel corso della giornata, il responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo in Milano, Maurizio Molinari, ha incontrato gli alunni della P5 e gli studenti della scuola secondaria per discutere con loro della Conferenza sul futuro dell’Unione Europea, un importante progetto promosso dalle istituzioni europee.

Questi eventi si iscrivono nella serie di attività che, dal mese di maggio scorso, la Scuola Europea organizza in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Milano per educare nuove generazioni di cittadini europei consapevoli.