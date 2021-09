Alle Arti di Gallarate due film per riflettere sulla disabilità

Torna la rassegna cinematografica “Sguardi sull’handicap”, promossa dalla Cooperativa Sociale onlus Iris Accoglienza di Gallarate: è la quarta edizione del ciclo che propone film commentati, per riflettere sulla disabilità nelle sue diverse forme.

Due gli appuntamenti previsti al Cinema Teatro delle Arti di Gallarate con pellicole che saranno introdotte e commentate dalla prof.ssa Cristina Boracchi:

Lunedì 4 ottobre 2021, ore 21.00 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani

Lunedì 11 ottobre 2021, ore 21.00 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores

«Questa rassegna, alla sua quarta edizione, è stata ideata con lo scopo di promuovere una cultura di accoglienza e inclusione» dice Pietro Zoia, presidente di Iris Accoglienza. «Partendo dal presupposto che l’handicap non è altro che uno svantaggio sociale, crediamo sia possibile superarlo e andare oltre. Al centro delle nostre riflessioni c’è la Persona, con i suoi limiti, le sue potenzialità e risorse».

«Nel nostro Servizio, attivo sul territorio di Gallarate dal 1996 e che festeggia dunque 25 anni di attività, cerchiamo di favorire in generale lo sviluppo di buone relazioni tra tutti e di puntare sulle caratteristiche positive di ognuno, invece di sottolinearne gli aspetti negativi o problematici. Desideriamo favorire la partecipazione attiva, rendere ciascuno attore protagonista del proprio progetto, perché possa realizzarsi pienamente secondo le proprie aspirazioni, con i supporti necessari. Perché tutto ciò avvenga è indispensabile che le attività proposte abbiano uno sguardo aperto verso l’esterno e che, allo stesso tempo, il contesto sociale sappia essere un esempio educativamente e culturalmente utile che favorisca lo sviluppo di una sensibilità verso persone con disabilità e l’integrazione reciproca. Le pellicole proiettate all’interno della rassegna “Sguardi sull’handicap”, grazie al commento della professoressa Boracchi e al confronto in sala accompagneranno lo spettatore, questa è la nostra speranza, in un percorso di riflessione e approfondimento sui temi della disabilità e dell’integrazione sociale».

L’ingresso è gratuito,

Il tutto avverrà nel pieno rispetto delle normative vigenti anti covid-19.