Alleanza tra la varesina PBV Monitor e Research and markets, il colosso delle informazioni economiche

La varesina PBV Monitor, startup specializzata nell’acquisizione e diffusione di dati per il settore dei servizi legali, ha firmato un accordo di distribuzione con Research and market, società leader nelle ricerche di mercato, per commercializzare i suoi report relativi al mercato dei servizi legali a livello globale.

PBV Monitor , che è stata fondata nel 2018, nasce dallo spin-off delle attività del Centro studi di PBV & Partners e a seguito dell’ingresso nel capitale di Quantum blockchain technologies. La sua principale attività è analizzare, utilizzando strumenti proprietari di market intelligence e software di ricerca dedicati, il lavoro di oltre 190.000 avvocati e 10.000 studi legali in 77 giurisdizioni, fornendo report dettagliati sulle competenze e le relazioni commerciali strutturate per aiutare le società nel processo di selezione.

Tra i fondatori di PBV Monitor, oltre ai due varesini, il ceo Ambrogio Visconti e Paolo Bossi di Fagnano Olona, ci sono anche anche il comasco Andrea Canobbio di Guanzate (Como) e il vicentino Massimo Casagrande di Bassano del Grappa e referente per lo sviluppo in Triveneto. (nella foto, da sinistra: Paolo Bossi, Ambrogio Visconti, Andrea Canobbio)

Research and markets, società fondata quasi vent’anni fa e la cui sede principale è a Dublino in Irlanda, fornisce alle imprese le informazioni di mercato e le analisi di cui hanno bisogno per consentire scelte intelligenti in oltre 800 settori, da quello automobilistico alle telecomunicazioni, alla zoologia. Ha clienti in tutto il mondo, tra cui più di 450 rientrano nella lista “Fortune 500”, tra cui i colossi Microsoft, Google, Samsung, DHL, Samsonite, Pirelli, Goodyear, Ikea, Swisscom, Boeing e Harrods.

LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA UTILE ALL’IMPRESA

Il software proprietario di PBV Monitor consente un’analisi comparativa delle competenze legali dei singoli avvocati e degli studi professionali in 34 practice areas e 194 service line. Oggi analizza giornalmente più di 180 tra casi e transazioni che coinvolgono corporate lawyers. La struttura dei dati estratti da PBV Monitor è studiata per consentire ai clienti di operare una scelta basata sulla comparazione delle esperienze dei professionisti, dei clienti seguiti e quindi di una valutazione preventiva di potenziali conflitti di interesse e del posizionamento di mercato dello studio o del singolo avvocato.

Oltre alle informazioni su esperienze e competenze, vengono raccolte una serie di feedback qualitativi direttamente dai clienti dei professionisti a livello globale. La piattaforma raccoglie, inoltre, una serie di giudizi (peer analysis) direttamente dalle controparti che hanno operato sui medesimi dossier.