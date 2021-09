All’Isis Valceresio primo giorno di scuola per 950 alunni e per la nuova dirigente Carmen Sferlazza

Primo giorno di scuola con tante novità per l’Isis Valceresio e i suoi circa 950 studenti. La prima, senz’altro gradita, è il ritorno alla scuola in presenza che, seppure con banchi distanziati e mascherine obbligatorie, dà l’idea di una ritrovata normalità, dopo le incertezze e le paure dell’ultimo anno scolastico.

Non mancano le novità procedurali, con il controllo dei green pass all’entrata, che non riguarda gli studenti ma solo docenti, personale scolastico e utenti esterni della scuola.

Tra le novità dell’Istituto superiore anche l’arrivo della nuova dirigente scolastica Carmel Sferlazza, che sostituisce Francesca Franz, andata in pensione alla fine dell’ano scolastico 2020-2021.

Siciliana, 49 anni, al suo primo incarico da dirigente in un istituto superiore dopo essere stata per molti anni dirigente in un istituto paritario, Carmen Sferlazza è letteralmente “saltata” dalle belle spiagge della sua terra alla scrivania dell’ufficio di dirigente dell’Isis Valceresio: «Mi è arrivata la convocazione due giorni prima di prendere servizio – racconta – Ero in spiaggia e mi ha chiamata mia madre per dirmi della telefonata dell’Ufficio scolastico, il tempo di trovare un volo e in poche ore ero già qui. Devo dire che ho avuto un’accoglienza a dir poco affettuosa, sia dalla professoressa Franz che è addirittura venuta a prendermi in stazione, sia da tutti i docenti e dal personale della scuola che mi hanno dato il benvenuto con grande calore e un bellissimo mazzo di fiori. E’ stato davvero un “primo giorno di scuola” stupendo».

Oltre all’accoglienza calorosa, l’arrivo all’Isis Valceresio ha riservato alla nuova dirigente la piacevole sorpresa di sentir risuonare nell’aria temi a lei molto cari: «Per anni mi sono occupata di progetti sulla legalità, la solidarietà, la cittadinanza attiva e scoprire che in questo istituto ci sono così tanti progetti e attività in questo ambito mi ha subito messa in sintonia con la scuola e il corpo docente, e ha rafforzato l’entusiasmo con cui mi accingo ad affrontare questa nuova esperienza. Come ho avuto già modo di dire allo staff, ai responsabili e ai coordinatori tutti i progetti dell’istituto su questi temi verranno confermati e se possibile ampliati, così come i servizi a sostegno di ragazzi e famiglie, a partire dallo sportello psicologico fino a quello anti violenza. Vorrei anche creare un team che si occupi di migliorare e incrementare le competenze digitali dell’intera struttura, perché se la scuola in presenza resta fondamentale credo che si debba fare tesoro dell’esperienza e dei progressi che sono stati fatti durante l’emergenza sanitaria e farli diventare patrimonio comune, un’occasione per svecchiare la scuola e renderla più coinvolgente per i nostri ragazzi che oggi sono tutti nativi digitali. Infine ho intenzione di formare un team sui temi del bullismo e del cyber bullismo, così attuali e delicati».

Oltre alla parte didattica, la scuola è una grande macchina organizzativa, e anche sotto questo punto di vista le novità non mancano: «L’avvio dell’anno scolastico è sempre complesso, quest’anno se vogliamo lo è ancora di più perché abbiamo dovuto attivare le nuove procedure per il controllo dei green pass, con la piattaforma Sidi che è entrata in funzione da due giorni, ma anche organizzare in modo diverso attività come il ricevimento dei genitori, che vorrei fare online almeno fino al 31 dicembre, quando dovrebbe chiudersi lo stato di emergenza sanitaria, senza dimenticare tutte le cautele per un corretto uso degli spazi in modo da garantire il distanziamento. Insomma tante cose che vanno ad aggiungersi alle tradizionali complicazioni di inizio anno, che però non spengono l’entusiasmo e la passione per la scuola».

Una scuola, l’Isis Valceresio, che anche in piena pandemia ha continuato a lavorare e a garantire livelli elevati di didattica e ha saputo anche portare avanti progetti di cittadinanza attiva, progetti di solidarietà come quello delle adozioni internazionali o iniziative culturali come la maratona dantesca. Anche il nuovo anno scolastico si apre con quell’energia che da anni coinvolge tanto gli insegnanti quanto i ragazzi e le famiglie che, sempre numerose, scelgono l’Istituto superiore di Bisuschio per la formazione dei propri figli.

