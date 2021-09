Allo Speroni arriva la JuventusU23. La Pro Patria cerca punti e prepara la rivincita playoff

Sarà un incontro di cartello la terza giornata di Serie C per la Pro Patria. Domenica 12 settembre, ore 20:30, allo “Speroni” di Busto arrivano infatti i giovani bianconeri della JuventusU23 allenati da Lamberto Zauli (subentrato la scorsa stagione ad Andrea Pirlo, coach under23 per appena una settimana).

Una duplice occasione per i Tigrotti bianco-blu, costretti a leccarsi le ferite dopo le due sconfitte consecutive contro AlbinoLeffe e Trento (tre se si considera la sconfitta a tavolino contro Salò in Coppa, che avrebbe portato a una nuova sfida – ad eliminazione diretta – contro la Juve). Senza dubbio la priorità assoluta per la squadra di Prina sarà quella di ottenere i primi punti in una classifica al momento tutt’altro che bella, con la Pro ancora ferma a zero punti e fanalino di coda insieme a Virtus Verona, Pergolettese e Pro Sesto. Ma quella di domenica sarà anche la “rivincita” della sfida playoff terminata lo scorso maggio 3 a 1 per i piemontesi, quel giorno in divisa da trasferta arancione, a rimontare il gol di Latte Lath.

Da quel match sono passati “appena” quattro mesi ma si sa, nel calcio un simile intervallo di tempo ha un valore enorme e infatti molte cose cambiate per entrambe le squadre, a partire dal cambio sulla panchina della Pro che nel frattempo ha salutato Ivan Jarovic sostituendolo con Prina, anche lui fautore del 3-5-2, modulo con ogni probabilità che sarà riproposto nella gara di domenica sera.

Cambiate sembrano anche le prospettive per la Pro Patria rispetto alla bella corsa playoff vista l’anno scorso, oggi – a pochi giorni dalla terza di campionato – la lotta è invece per uscire il prima possibile dalla zona playout. Fortunatamente la stagione è appena iniziata e mister Prina ha ancora tutto (o forse sarebbe meglio dire “molto”) il tempo per “trovare una quadra” e una maggiore identità di gioco, ripartendo dalle poche certezze viste finora e (magari) da una convincente vittoria in casa contro una “Juventus cantiere aperto” privata dei suoi campioncini Fagioli, Ranocchia e Dragusin, “saliti” di categoria – il difensore è in prestito in A alla Samp – più alla ricerca della valorizzazione dei propri giovani che alla promozione in B. La JuventusU23 arriva sì dalla vittoria di fine agosto contro la Pergolettese ma allo stesso tempo ha visto a settembre diversi dei suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali under21.

Diretta VN, la partita su Sky e le prevendite aperte

Visto anche il blasone degli avversi, il match tra i tigrotti e i fratellini della Vecchia Signora sarà trasmesso in diretta al canale 253 di Sky, con le telecamere dell’emittente satellitare che si accenderanno allo Speroni di Busto. Come sempre sarà possibile seguire con noi in diretta il racconto della partita. Potrete commentare in tempo reale e interagire con il liveblog con l’hashtag #DirettaVn sui social.