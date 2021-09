Andrea Crugnola, al Rally Mille Miglia l’ultima chiamata per tornare nella lotta tricolore

Se la matematica lascia aperta ogni soluzione, il buon senso dice che il Rally Mille Miglia in programma oggi e domani (venerdì 3 e sabato 4 settembre) sulle strade del Bresciano rappresenta probabilmente l’ultima possibilità per Andrea Crugnola di restare in lizza per il Campionato Italiano Rally Sparco.

Il varesino della Hyundai, campione tricolore uscente, con il secondo posto al Roma Capitale è tornato a risalire la classifica dopo l’andamento “a singhiozzo” della prima parte di stagione e ora si trova in quarta posizione con 47,5 punti, lontano dal leader Giandomenico Basso (che ne ha 76). Con tre gare e tante variabili a disposizione però, i giochi sono ancora aperti a patto che al “Mille Miglia” Crugnola faccia risultato pieno.

Nella prova bresciana, il varesino torna al volante della nuovissima Hyundai i20 Rally2, portata al successo nell’esordio italiano nel Rally del Friuli Venezia Giulia e proverà a far pesare le qualità del bolide coreano anche in questa circostanza. Al suo fianco torna inoltre Pietro Ometto, dopo che in Friuli la casa madre aveva affiancato Gabriele Zanni al campione d’Italia.

La start list del “Mille Miglia” sarà aperta dai due piloti che attualmente comandano il CIR, Basso con Lorenzo Granai e Fabio Andolfi con Stefano Savoia, entrambi su Skoda Fabia. Crugnola avrà il 3 sulle fiancate mentre con il numero 8 scatterà l’altro alfiere del Varesotto impegnato nel tricolore 2021, Damiano De Tommaso. L’isprese si presenta alla partenza di Montichiari sulla Citroen C3 Meteco Corse, con la conferma di Giorgia Ascalone sul sedile di destra: l’accoppiata che nel 2019 centrò il titolo in IRCup. De Tommaso non ha più velleità di classifica (solo 18 punti dopo cinque gare, tre delle quali terminate con uno “zero”) ma è senza dubbio in grado di inserirsi nella lotta per il podio del Mille Miglia: la velocità del giovane di Ispra non si discute, con un pizzico di “spinta” da parte della dea bendata potrebbe esserci gloria anche per lui.

Il “Mille Miglia” è valido anche per il CIR Junior, competizione alla quale prende parte Riccardo Pederzani, regolarmente al via con Daniel Pozzi sulla Ford Fiesta R2B del team Munaretto nell’affollato gruppo che gareggia per il titolo giovanile. Come per De Tommaso tra i senior, il pilota di Gavirate è fuori dalla lotta per il campionato ma ha le qualità per fare bene sulla gara secca.

La gara bresciana scatta venerdì pomeriggio con la “Power Stage”, la breve prova di apertura che però assegna anche punti per la classifica. Sabato la giornata clou con le sei speciali da percorrere sui tratti della Val Sabbia, della Moerna e delle Pertiche, ognuna da affrontare per due volte.