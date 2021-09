Annullato l’incontro tra candidati sindaco all’Istituto Manzoni di Castellanza

L’Istituto Comprensivo Manzoni di Castellanza annuncia l’annullamento dell’incontro con i candidati sindaco previsto per il 21 settembre prossimo.

Il dirigente Giuseppe Rizzo lo comunica con una lettera nella quale specifica che «con l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto il Consiglio di Istituto, come espresso chiaramente nella lettera di invito, intendeva fornire un contributo costruttivo finalizzato al miglioramento della vita dei bambini, della bambine, dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole del nostro Istituto e rimanere al di sopra delle parti che si contendono il ruolo di primo cittadino della Città di Castellanza».

Nonostante i buoni propositi l’iniziativa non è stata vista di buon occhio da qualcuno, anche se non si specifica da parte di chi e per quale motivo: «Tuttavia per evitare fraintendimenti e disinnescare ogni polemica inutile e pretestuosa in merito all’oggettiva neutralità dell’iniziativa, si è convenuto sull’opportunità di annullare l’evento. Ringraziamo comunque le numerose persone che nei modi più disparati hanno espresso il proprio spassionato e disinteressato entusiasmo in merito all’iniziativa.