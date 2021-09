Anpi Gallarate chiede di andare a votare alle elezioni. “Nel segno dell’antifascismo”

Riceviamo e integralmente pubblichiamo il comunicato dell’Anpi Gallarate in vista delle prossime elezioni, che fa proprio anche il comunicato nazionale delle associazioni partigiane (Anpi, Federazione Volontari della Libertà, Fiap, Partigiani Cristiani) e dei deportati e internati

L’ ANPI sezione “Attilio Colombo” di Gallarate, nell’imminenza delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni locali del 3 e 4 Ottobre 2021,

i propri aderenti, amici e simpatizzanti dell’Associazione a recarsi alle urne per esercitare il diritto di voto, così come prescritto e sancito dall’Art. 48 della Costituzione Italiana.

altresì gli elettori a sostenere nelle prossime consultazioni elettorali candidate e candidati decisi a difendere i valori di libertà, di democrazia, di antifascismo e di rispetto della dignità della persona contenuti nella Carta costituzionale e a respingere la propaganda di chi vorrebbe riportare nel nostro paese quella stessa ideologia fascista che è costata al mondo tanti lutti e tante guerre nella prima parte del Novecento.

L’ ANPI non partecipa in alcun modo alle elezioni, né parteggia per alcun Partito in particolare: ma caldeggia certamente il sostegno a quei Partii che manifestamente dichiarano il loro convinto antifascismo, secondo le logiche derivanti dalla difesa della Costituzione e dei suoi insiti principi e valori, fondamenti democratici della convivenza civile del Paese.

Tutto ciò è inoltre ripreso e rilanciato coralmente dal forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza, in piena autonomia, in un comunicato che qui di seguito riproduciamo per intero:

9 Settembre 2021

Comunicato del Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza

La campagna elettorale per il rinnovo di molti Enti locali fa registrare ogni giorno nuove dichiarazioni di questo o quel candidato che ammiccando all’area della destra fascista si esibisce in avventurosi equilibrismi pur di non dichiararsi francamente antifascista. In molte città candidati di importanti partiti del centrodestra sono impegnati in una rincorsa a chi la spara più grossa in una impossibile rivalutazione del fascismo e dei suoi esponenti.

Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza richiama al pieno rispetto dei valori della Carta Costituzionale, e ricorda a tutte le candidate e a tutti i candidati che il loro impegno in questa competizione elettorale è incompatibile con qualsiasi atteggiamento a favore del regime di Mussolini, non foss’altro per il fatto che durante quel regime nessuna consultazione locale era prevista, poiché i Consigli comunali democraticamente eletti erano stati sostituiti da un podestà di nomina governativa.

In questo campo non è ammissibile alcuna falsa “equidistanza”: o si sta con la democrazia, con la libertà, con la Costituzione, o si sta dalla parte di un regime che ha calpestato e negato per vent’anni all’Italia libertà e democrazia e che è stato il più fedele alleato dei campi di sterminio nazisti.

Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza, in piena autonomia, rivolge un appello gli elettori affinché sostengano nelle prossime consultazioni elettorali candidate e candidati decisi a difendere i valori di libertà, di democrazia, di antifascismo e di rispetto della dignità della persona contenuti nella Carta costituzionale e a respingere la propaganda di chi vorrebbe riportare nel nostro paese quella stessa ideologia fascista che è costata al mondo tanti lutti e tante guerre nella prima parte del Novecento.

Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza chiede a tutte le amministrazioni locali di onorare le donne e gli uomini che si batterono contro il fascismo e contro il nazismo e che così spesso pagarono con la vita il proprio generoso impegno per la libertà: si intitolino al loro nome vie, piazze, scuole, centri sportivi e culturali. È giusto che tutti, e soprattutto le nuove generazioni, conoscano i nomi e le biografie di chi diede la vita per consentire a noi di godere dei diritti e delle libertà che la Costituzione della Repubblica ci riconosce. Sarà questo il più grande e diffuso monumento civile dell’Italia che intende conservare la memoria dei migliori tra le sue figlie e i suoi figli.

Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza:

ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

AICVAS – Associazione Italiani Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna

ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti

ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati

ANFIM – Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri

ANPC – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia

FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane

FIVL – Federazione Italiana Volontari della Libertà

