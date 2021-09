È aperto e si chiama “Parco dell’amicizia” il nuovo campo sportivo di Cocquio Trevisago

Da lunedì 20 settembre è aperto il nuovo campo sportivo polivalente di Cocquio Trevisago.

Galleria fotografica campo sportivo polivalente cocquio trevisago 3 di 3

Lo fa sapere l’amministrazioen comunale con una nota nella quale si specifica che «si è concluso il posizionamento degli attrezzi e delle panchine e fontane e da lunedì è aperto il parco polivalente titolato dai bambini del paese “Parco dell’amicizia”. In considerazione della contingenza del periodo elettorale, l’amministrazione ritiene opportuno rimandare l’inaugurazione ufficiale».

Il parco è di libero accesso alle attività sportive e ricreative tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 22.00, attenendosi alle regole delle attività mostrate sulla cartellonistica nel parco.

Il nuovo campo sportivo si trova in contrada Tagliabò nella grande area fra il cimitero di Sant’Andrea e il centro commerciale, in fregio alla strada statale 394.

È composto da un parcheggio, un campo da calcetto polivalente e una pista baby per biciclette (ma è possibile utilizzarla anche per percorsi sportivi a piedi) dedicata ai più piccoli, per far imparare cioè ai bombi a fare le prime pedalata in tutta sicurezza.

L’area in questione è recintata e video sorvegliata dalle telecamere gestite dalla polizia locale, che proprio nel parco, domenica scorsa ha fatto una dimostrazione di volo con droni (da cui sono state scattate le foto allegate all’articolo) e con unità cinofile.