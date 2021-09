Armadietti colorati nella scuola di Caronno Varesino. “Così s’impara l’autonomia”

Una scuola che si rinnova e che cerca nell’innovazione un modo per insegnare ai ragazzi responsabilità e partecipazione.

È quello che sta accadendo alla scuola secondaria di primo grado “C.Macchi” di Caronno Varesino, dove, sotto la direzione di Gabriella Cicolini, gli insegnanti si apprestano a dare il via al progetto “Classi Fuoriclasse“. In questi giorni gli spazi adiacenti alle aule si sono colorati di utili armadietti grazie ai quali i ragazzi potranno imparare a gestire in modo intelligente i materiali ed alleggerire gli zaini.

«Progressivamente, con un ritmo dettato dalla risoluzione dell’emergenza sanitaria, ogni insegnante potrà usufruire di una propria aula per svolgervi lezioni più dinamiche e coinvolgenti – spiega il sindaco Raffaella Galli che, insieme all’assessore alla pubblica istruzione Mario De Micheli, ha dato supporto al progetto anche finanziandolo – . Con la dirigenza e gli insegnanti condividiamo un orizzonte educativo, perché questa sia una scuola di tutti, nessuno escluso, e dove gli alunni possano crescere ed imparare con serenità».