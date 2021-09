Arriva dall’Università dell’Insubria il risultato più alto in classifica fra i test di ingresso di Medicina

È stata pubblicata online la graduatoria anonima dei test d’ingresso alle facoltà di Medicina e proprio in queste ore i partecipanti stanno verificando il proprio risultato. Tra di loro, però, c’è uno studente che può vantare il risultato più alto in classifica ed un partecipante alla prova di ingresso all’Università dell’Insubria di Varese Como.

È lui, o lei, che secondo la graduatoria stilata da diversi siti del settore sulla base dei risultati pubblicati dal ministero, ad aver ottenuto il punteggio più alto di 82,4, quasi 3 punti in più del secondo classificato in un ateneo milanese. I risultati diffusi sono risultati anonimi (con l’indicazione solo del codice etichetta dello studente) suddivisi per singolo ateneo, pubblicati dal ministero dell’Università e della ricerca.

Basta entrare nell’area personale del sito di Universitaly per vedere come ci si è posizionati in graduatoria in base al proprio codice etichetta.

La prova, che si è svolta il 3 settembre, ha fatto discutere per una domanda con errore (il quesito numero 56), neutralizzata dal ministero, per cui sarà attribuito un punto e mezzo indipendentemente dall’aver fornito la risposta o meno. I posti in gioco per Medicina e Odontoiatria nelle università pubbliche sono 13.154.

A Varese per il test si erano presentati 1437 studenti di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza che hanno svolto la prova nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e in Odontoiatria. Come lo scorso anno, l’Università dell’Insubria ha organizzato il test per i candidati residenti nelle quattro province, indipendentemente da quale ateneo sceglieranno una volta superata l’ammissione.