Arriva il Galimbertibus, in gita per scoprire le opere realizzate a Varese

Un tour in bus per scoprire e conoscere da vicino le opere realizzate e messe in campo in questi anni dall’amministrazione Galimberti.

La proposta lanciata ai cittadini dal sindaco è per le prossime due domeniche, 12 e 19 settembre, quando, a bordo di un autobus ibrido, si potranno visitare le iniziative concluse, o in corso, di questi 5 anni.

Dalla Caserma alle stazioni, da villa Mylius alla pista di atletica, il tour a bordo di un mezzo sostenibile sarà l’occasione per toccare con mano il cambiamento attuato dall’amministrazione Galimberti in questo primo mandato.

«Le cose fatte e messe in campo in questi anni sono tantissime – afferma il sindaco Davide Galimberti – ma abbiamo voluto inserire in questo tour, che propongo ai cittadini di fare insieme a me, alcune delle principali che si stanno portando avanti. A bordo di uno degli autobus ecologici di Varese visiteremo alcune delle opere realizzate e dei cantieri che stanno cambiando il volto alla città».

Si parte dunque domenica 12 settembre alle 10 da Palazzo Estense. Prima tappa Villa Mylius per scoprire l’intervento che si sta eseguendo per li recupero dell’edificio. Si prosegue poi dal cantiere del Palaghiaccio e dalla nuova Scuola Pellico. Il giro poi continuerà al nuovo Multipiano Sempione, Politeama e poi tappa al cantiere per la riqualificazioni dell’area stazioni e del nuovo centro anziani. A seguire i cittadini potranno vedere il nuovo campo di Rugby riqualificato, i lavori di efficientamento della scuola Anna Frank e il nuovo skate park e centro sportivo delle Bustecche. Il giro farà infine tappa al nuovo multipiano Del Ponte per poi tornare a Palazzo Estense alle 12.

Domenica 19 si svolgerà il secondo tour in autobus. Partenza sempre alle 10 da Palazzo Estense per un altro giro tra le cose realizzate dall’amministrazione in questi 5 anni. La prima tappa sarà dedicata alla riqualificazione effettuata al centro sportivo di atletica a Calcinate. Da qui direzione Villa Baragiola per scoprire il progetto già finanziato per li recupero della storica villa. La terza tappa invece rappresenta una delle iniziative più attese dalla città negli ultimi decenni: la sistemazione dell’accesso alla città e di Largo Flaiano. Un intervento già finanziato che sta muovendo i primi passi per quella che sarà una rivoluzione storica per Varese con l’eliminazione ad esempio del semaforo, da sempre causa di code interminabili. Sempre in merito all’accesso alla città la tappa successiva sarà dedicata alla scoperta dell’intervento su via Gasparotto. Spazio poi alle riqualificazioni urbanistiche e all’abbattimento degli edifici abbandonati con la visita alla ex Galante di via Bainsizza recentemente demolita. Da qui si proseguirà verso Biumo per scoprire l’intervento dove un tempo sorgeva l’ex Enel. Infine, prima di tornare alle 12 a Palazzo Estense, spazio per visitare la nuova piazza Repubblica e l’intervento nella ex Caserma Garibaldi.

Per informazioni e per prenotare il giro in autobus: davide.galimberti.sindaco@gmail.com