Arrivano da Varese, Sangiano e Leggiuno le finaliste del concorso nazionale “Miss Mamma italiana 2021”

Tre madri varesine saranno in gara alla finale di “Miss Mamma Italiana 2021”.

La 28esima edizione, in corso a Bellaria Igea Marina, si concluderà domenica 12 settembre.

Il concorso nazionale di bellezza e simpatia è riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni.

Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che, nonostante la lunga pausa “forzata” dovuta al lockdown, si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di settembre di quest’anno, ma solo le 38 vincitrici delle Finali Regionali, sono in gara per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2021”.

Oggi e domani, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni, sono in programma le due Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive).

Nella serata di sabato 11 settembre, verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 12 settembre, dove, sempre in Piazza Don Minzoni, con inizio alle ore 21.00, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2021” (l’ingresso alle 3 serate è gratuito ed è necessario il green pass).

Le mamme varesine in gara sono:

MARIA RAIMONDO 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sara e Martina, di 8 e 5 anni;

LAURA DI PIETRO 34 anni, impiegata commerciale, di Sangiano (Varese), mamma di Cristian Paolo di 3 anni;

PAMELA DI PIETRO 39 anni, impiegata amministrativa, di Leggiuno (Varese), mamma di Asia, Greta e Cloe, di 15, 13 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Per info: www.missmammaitaliana.it