Asili nido gratis a Varese, Coletto: “Una misura demagogica e puramente elettorale”

La notizia, rilanciata pochi giorni fa, della decisione della giunta comunale di Varese di rendere gratuita per tutti coloro l’iscrizione il prossimo anno scolastico negli asili nido comunali della città di Varese fa ancora discutere: a prendere la parola sull’argomento Carlo Alberto Coletto.

Il candidato sindaco di Varese in Azione ha infatti commentato: «Secondo me è una misura demagogica e meramente elettorale. il fatto di garantire a pioggia un aiuto per chi iscrive i propri figli agli asili nido comunali, senza una suddivisione in fasce di reddito, mi lascia perlomeno perplesso. Piu corretto sarebbe stato utilizzare l’Isee e aiutare le famiglie bisognse. Essendo poi gli asili comunali in piccolo numero e quindi ampiamente insufficienti, la regola dell’Isee potrebbe anche garantire una maggiore equità».

Coletto si spinge anche oltre: «In caso di nostra vittoria intendiamo utilizzare i fondi del PNRR per implementare proprio le strutture a carattere comunale».

E si spinge in un confronto: «Il sindaco di Novara ha stanziato, senza sbandierarlo in giro, 325mila Euro di aiuti ai locali che fanno somministrazione di alimenti e bevande. Quello davvero è un uomo del fare puro, che non si preoccupa di pubblicizzarlo ad ogni piè sospinto».