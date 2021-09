Astuti: ”Grazie a Sos Malnate per l’impegno profuso ogni giorno al servizio della comunità”

Il consigliere regionale del Pd e capodelegazione in Commissione sanità Samuele Astuti questa mattina (mercoledì 29 settembre) ha partecipato alla presentazione della nuova struttura a Gurone che ospiterà tutte le attività dell’Sos Malnate, struttura il cui acquisto è stato reso possibile da importanti donazioni.

“SOS Malnate – afferma Astuti- è una società di mutuo soccorso fondamentale non solo per la comunità cittadina ma per tutta la provincia di Varese e il progetto presentato oggi è di ampio respiro in quanto, come ha spiegato il presidente dell’onlus Massimo Desiante, la nuova sede potrà accogliere anche nuove attività “.

E conclude: “A Sos Malnate e a tutte le persone che animano questa bellissima realtà va il mio più sentito ringraziamento per la dedizione, l’impegno e la passione che ogni giorno dedicano alla salute e a benessere della nostra comunità”.