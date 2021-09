Attenti all’autovelox: anche Porto Ceresio, Travedona Monate e Varese nel mirino della Polizia

Anche questa settimana la Polizia di Stato rende pubbliche le strade dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox.

Lunedì 13 settembre

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

SP / 233 Varesina VA

Martedì 14 settembre

Strada Statale SS / 344 di Porto Ceresio VA

Mercoledì 15 settembre

Strada Statale SS / 342 Briantea CO

Strada Provinciale SP / 122 Francesca – Pontirolo BG

Giovedì 16 settembre

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Venerdì 17 settembre

Strada Statale SS / 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia LO

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 235 di Orzinuovi LO

Sabato 18 settembre

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

SS / 712 Tangenziale Est di Varese VA

SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

Domenica 19 settembre

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO