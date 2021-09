In attesa di Kell, la Openjobmetis tessera Amato

Trey Kell non sarà in campo nella gara d’esordio in campionato della Openjobmetis, domenica 26 settembre a Masnago contro Brescia. La guarigione del playmaker biancorosso, uno dei leader designati della squadra, dal problema alla tibia non è purtroppo ancora completa e almeno per il match con la Germani l’americano dovrà restare in tribuna.

Per questo motivo, e considerando anche che Kell non sarà certo al meglio neppure nelle settimane successive, la Pallacanestro Varese ha messo sotto contratto Andrea Amato, playmaker milanese (di nascita e di formazione cestistica) che si allena con i biancorossi fin dall’inizio della preparazione. Amato ha disputato in maglia Openjobmetis le amichevoli con Friburgo e Tortona e quindi, stante lo stop di Kell, è rimasto in gruppo agli ordini di Vertemati. (foto Scaligera Basket Verona)

Il neo-biancorosso, classe 1994, è legato da grande amicizia con Alessandro Gentile e in passato ha già maturato una buona esperienza in Serie A, vestendo le maglie di Pistoia e Cremona. Poi per lui diverse stagioni in A2 con Verona e Udine; a inizio carriera anche un’esperienza con la Sangiorgese in Serie B. Ora l’occasione biancorossa, anche se il suo impiego dovrebbe essere a gettone, quindi a “tempo determinato”.

A questo punto, la cabina di regia della Openjobmetis sarà affidata dal primo minuto a Giovanni De Nicolao con Amato a fargli da backup, così da sgravare lo stesso Gentile da compiti di regia. Il lato positivo è che il 27enne milanese conosce già a menadito schemi e compagni di squadra e potrà rendersi effettivamente utile fin dal primo minuto in campo.