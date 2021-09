Attesa per la festa del parco del Rugareto, già tutto esaurito per l’escursione notturna

Questa estate di rinascita che tanto si è fatta attendere e che continua a rallegrarci tutti, regala un weekend all’insegna della condivisione e dell’amore per l’ambiente.

Si terrà infatti questo fine settimana la Festa del parco del Rugareto, che permetterà alla popolazione dei paesi della valle Olona di impegnarsi per il verde.

Gli appuntamenti in programma sono tre e inizia già a registrarsi il tutto esaurito, evidenza dell’interesse che l’iniziativa sta registrando.

Sabato 11 settembre alle 20:45 si terrà una passeggiata notturna, “Suoni e rumori di notte”, con le GeV, le Guardie ecologiche volontarie, sempre attive e attente al territorio. La partenza della camminata sotto la luna sarà a Marnate, con partenza da Via Kennedy. Per questo evento, i volontari hanno dovuto chiudere le iscrizioni, a causa del raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Un successo che fa sorridere le GeV: «E’ sicuramente una grande soddisfazione visto il numero di iscritti. Poter accompagnare tante persone in orari poco consueti all’interno del bosco e far conoscere la vita notturna che lo popola per noi GeV è un modo per poter trasmettere la nostra passione e attenzione alla natura – commentano i volontari, che tengono al contempo a rincuorare tutti coloro che sono rimasti esclusi da questo appuntamento – Ci dispiace per tutte quelle persone che nonostante la richiesta di iscrizione non abbiamo potuto accontentare. Comunque sabato 18 a Rescaldina via Schuster, presso il posteggio del campo sportivo si terrà alle 20:45 l’ultima escursione serale dell’anno, una buona occasione per chi non è riuscito ad iscriversi a quella dell’11 settembre. Le iscrizioni saranno sempre necessarie, scrivendoci a: info.gevinsubriaolona@gmail.com».

L’impegno della popolazione per i boschi parte dunque dalla conoscenza di flora e fauna locale e continua con la pulizia del parco del Rugareto.

Domenica mattina è infatti prevista la pulizia dei boschi, con ritrovo alle 8.30 in via Mattei a Gorla Minore.

Successivamente ci sarà un momento per stare insieme – sempre rispettando le normative anti-Covid- con un pranzo a Marnate, con tutti i comuni aderenti al Parco (Marnate, Gorla Minore e Rescaldina).

Infine, domenica pomeriggio alle 15.30, nella zona sportiva di via san Carlo- sempre a Marnate – ci sarà spazio per l’intrattenimento, con animazione, merenda, concerto e aperitivo. Per tutto il giorno ci sarà inoltre l’esposizione di moto e auto d’epoca.

Una grande festa che celebra la natura e propone momenti di spensieratezza, ma anche di accrescimento culturale e conoscenza del territorio grazie alla presenza delle Guardie ecologiche volontarie.

Per gli eventi di domenica prenotazione (entro il 10 settembre) a: ecologia@comune.gorlaminore.va.it – specificando se si partecipa alla mattina, al pomeriggio o ad entrambi gli eventi – entro il 10 Settembre.