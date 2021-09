Atti vandalici alla base del cantiere per la via San Bernardo a Caldana di Cocquio Trevisago

Un brusco risveglio per gli operai della ditta che sta predisponendo i lavori di miglioramento della via San Bernardo di Cocquio Trevisago, fra le località di Caldana e Cerro: reti divelte, danneggiamenti e forse anche il furto di materiali da cantiere.

Il fatto è stato denunciato venerdì mattina al comando di polizia locale di Cocquio Trevisago che ha raccolto le dichiarazioni dei responsabili del cantiere; il fatto è stato scoperto all’inizio del turno di lavoro ed è quindi verosimile che i responsabili abbiano agito nel corso della notte.

La denuncia, che verrà trasmessa anche della stazione dei carabinieri di Besozzo, verrà inviata alla procura della repubblica di Varese: è in corso l’inventario degli oggetti contenuti nell’area cantiere e non è escluso che possa avvenire un’integrazione per l’ipotesi di reato di furto.

Il cantiere in questione è situato nel parcheggio di piazzale Andresito Tognola, di fronte al teatro Soms, nel pieno centro storico della frazione, e serve come area di appoggio per mezzi e macchinari che serviranno per rimettere in sesto la strada che collega Caldana a Cerro, lavori già affidati e la cui partenza è imminente: si tratta di un’opera pubblica che servirà per migliorare la viabilità fra le due località su di un percorso che ad oggi risulta piuttosto difficoltoso per via del fondo stradale sconnesso.

L’area colpita dagli atti vandalici è stata individuata dall’ufficio tecnico del Comune assieme alla ditta esecutrice serve come piccolo deposito che dista qualche centinaio di metri dal cantiere vero e proprio.

La denuncia è contro ignoti.

Ma nella zona sono attive alcune telecamere di video sorveglianza e la polizia locale ha già in mattinata acquisito le immagini che verranno visionate e costituiscono atti di indagine.