Atti vandalici alla scuola media, denunciato minorenne a Castellanza: «Un fenomeno da controllare»

E’ stata un’estate calda per il Comando di Polizia Locale di Castellanza che ha potuto contare su tre nuovi agenti, su un nuovo vicecomandante, il neonominato Francesco Cardella, oltre che sulla collaborazione degli agenti dei Comandi di Busto Arsizio, per intensificare i controlli sul territorio.

«L’attività – ha spiegato il comandante Francesco Nicastro nella conferenza stampa di fine estate – si è concentrata in particolare nelle aree verdi che i cittadini devono potere frequentare in tranquillità. Purtroppo anche a Castellanza abbiamo riscontrato il fenomeno giovanile di gruppi di adolescenti che si ritrovano nei parchi e che sono dediti a danneggiamenti. Abbiamo pertanto sviluppato un’ attività di controlli mirati e in questo contesto abbiamo denunciato in stato di libertà un minorenne. Il giovane si era introdotto nelle scuole medie dove sono stati trovati portone e arredi danneggiati e vetri rotti con l’estintore. Il danno provocato è stato ingente e siamo intervenuti con la denuncia».

«Un fenomeno che fa riflettere e che deve essere arginato – ha auspicato il comandante della Polizia Locale castellanzese – insieme al mondo della scuola, degli oratori e alle famiglie, più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi». I fatti, ha poi puntualizzato Nicastro, sono stati commessi anche da giovani provenienti da fuori Castellanza, che «sono i benvenuti, ricordando però che le regole vanno rispettate e su questo aspetto lavoreremo con molta attenzione».

Fondamentale poi la collaborazione dei cittadini che segnalano al comando eventuali atti vandalici o di danneggiamento: «Solo con le segnalazioni è possibile intervenire tempestivamente – ha ricordato Nicastro – e io conto molto sulla collaborazione diretta dei cittadini che possono contattarci allo 0331-526244». Un aiuto in questa direzione arriva anche dai gruppi di vicinato che a Castellanza sono quattro e un quinto sarà presentato a breve.

In generale, per quanto riguarda incidenti e infrazione del codice stradale, il contesto è «sotto controllo» con meno di 5 persone multate perchè in alla guida in stato d’ebrezza nei mesi estivi. Il Comando ha registrato un totale di 2.119 contestazioni al codice della strada da giugno a settembre, mentre dall’inizio dell’anno sono stati invece registrati 38 incidenti, di cui 19 con feriti. «Grazie in particolare all’ausilio dei colleghi del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio (sette agenti) che ci hanno permesso di essere ancora più presenti sul territorio. La convenzione con loro andrà avanti almeno per tutto il mese di settembre e inizio di ottobre. Con loro abbiamo anche controllato con occhi più attenti anche il Parco Alto Milanese».

Il sindaco Mirella Cerini ha infine evidenziato una recrudescenza in queste ultime settimane delle truffe agli anziani, soprattutto telefoniche, «un fenomeno che arriva soprattutto dove c’è solitudine» e sul quale gli agenti di Polizia Locale sono particolarmente attenti anche a livello preventivo offrendo corsi anti-truffa: «Non siamo quelli della sosta e basta, il nostro impegno per la città va molto oltre», ha concluso Nicastro rinnovando l’invito a collaborare con il Comando castellanzese.