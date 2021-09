Auto-sospeso dal partito il coordinatore Saronnese di Fratelli d’Italia condannato per appropriazione indebita

Il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini ha accettato le dimissioni di Ernesto Credendino dalla carica di presidente del Circolo FdI di Saronno. Credendino si è anche auto sospeso dal partito.

L’avvocato saronnese, molto impegnato in politica con Fratelli d’Italia, è stato condannato in primo grado a 3 anni di reclusione per appropriazione indebita dal giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, Nicoletta Guerrero (qui i dettagli della condanna).

“Le dimissioni dall’incarico – ha dichiarato il coordinatore FdI Pellicini – gli consentiranno di potersi difendere con maggiore serenità, evitando altresì qualsivoglia coinvolgimento improprio del partito. Ricordo a tutti che si tratta di una pronuncia non definitiva, che Credendino ha diritto di impugnare”. Pellicini ha poi annunciato che, subito dopo la tornata delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, sarà nominato un commissario cittadino nella persona di uno dei dirigenti della federazione provinciale. “Sarà un incarico a tempo determinato, della durata massima di quarantacinque giorni, in attesa di condividere una soluzione per il futuro con i rappresentanti di Fdi sul territorio”.

Credendino si è difeso spiegando di aver saputo solo 3 mesi fa del processo a suo carico, dal suo avvocato d’ufficio, e annuncia che farà ricorso