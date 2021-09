“Bangla” al cinema all’aperto al Castello dei Comboniani di Vengono Superiore

Torna il cinema all’aperto a Venegono Superiore, nella insolita sede del Castello dei Comboniani: sabato 18 settembre viene proiettato “Bangla”, simpatica commedia italiana firmata da Phaim Bhuiyan.

Il film racconta la storia di Phaim, ragazzo bengalese di 22 anni, nato in Italia, che vive nella periferia multiculturale di Tor Pignattara a Roma. Passa le sue giornate tra famiglie, lavoro, amici, musica, fino a quando – per amore – non si trova ad un bivio: andare via dall’Italia e partire per Londra con la famiglia oppure restare a Roma?

Il film su grande schermo è a ingresso gratuito, con posti limitati. L’ingresso è consentito con Green Pass o tampone negativo.

Il ciclo di cinema all’aperto è proposto dai circoli Acli di Venegono Superiore e Venegono Inferiore, con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore e il sostegno dei Missionari Comboniani.