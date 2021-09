Il bar di Villa Toeplitz chiude in bellezza la stagione estiva

Villa Toeplitz così viva non la si vedeva da una vita. La serata di ieri, venerdì 24 settembre, è cominciata con un evento speciale: uno “speed date” organizzato da Women Empowerment Varese – associazione nata durante il lockdown e che con ieri sera hanno dato il via alla loro attività in presenza – al fine di fare rete, conoscendosi e raccontandosi ricordi, pensieri, aneddoti particolari, seguendo la linea guida di un argomento specifico scelto da loro. L’evento, aperto sia a uomini che donne, ha visto i partecipanti scambiare tavolo ogni dieci minuti, conoscendo così sempre persone nuove.

Un’idea curiosa, che potrebbe all’inizio intimorire, dal momento che lo scopo del gioco era ritrovarsi a chiacchierare con sconosciuti, ma che una volta preso il via e una volta entrati nel vortice di entusiasmo delle ragazze di Women Empowerment, diventava un momento piacevole e di condivisione. Qualcosa che a Varese non si era mai visto prima.

La serata è poi proseguita con un Karaoke condiviso, in occasione della Festa Finale Svuotatutto del Tennis Bar di Villa Toeplitz:

tanto entusiasmo al karaoke non si era mai visto. Il Karaoke collettivo di Ariele Frizzante ha coinvolto i partecipanti in un’allegra serata pazza, con i più grandi successi della musica italiana ed internazionale, il tutto accompagnato dalle potenti chitarre distorte del Maestro Elton Novara, Re dell’Ultrapop milanese. Un duo bizzarro e interessante, che ha intrattenuto il pubblico di villa Toeplitz ed è riuscito a far cantare e ballare – ognuno intorno al perimetro del proprio tavolo, in rispetto del distanziamento sociale – tutti, ma proprio tutti.