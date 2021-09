A Besozzo la tappa nazionale del Nord Italia di calcio balilla paralimpico

È in programma nel Comune di Besozzo, la tappa nazionale dell’area nord Italia di calcio balilla paralimpica. Si terrà nella palestra comunale di via degli Orti il 23 e 24 ottobre ed è organizzata dalla Federazione paraolimpica di calcio balilla, con il patrocinio e il contributo del Comune di Besozzo (foto dalla pagina facebook FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla).

“Lo sport è un potente motore di crescita, aggregazione e socialità. Lo è specialmente per coloro che

convivono con disabilità fisiche o intellettive – relazionali. Oggi lo sport paralimpico coinvolge un

numero limitato di ragazzi e giovani, nonostante sia fondamentale per favorire l’integrazione

sociale, aiutare lo sviluppo fisico e mentale e l’autostima dei giovani.

Con l’intento di diffondere e far conoscere questa disciplina è nata l’idea di portare a Besozzo, una straordinaria iniziativa nata dalla collaborazione tra la FPICB Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e l’amministrazione comunale besozzese. Il 23 e 24 ottobre nella palestra comunale (via degli Orti n.5) avrà luogo la Tappa Nazionale di Calcio Balilla Paralimpico associata a due tornei promozionali”, si legge nel comunicato.

Il fischio d’inizio, previsto alle ore 14 di sabato 23 ottobre, darà il via a due giornate di Sport ed Inclusione. L’iniziativa prevede una Tappa Nazionale Area Nord di Calcio Balilla Paralimpico e un Torneo Cittadino aperto a tutti gli appassionati di questa disciplina.

Lo svolgimento del Campionato è sostenuto da: Comune di Besozzo, Roberto Sport, Off Carr, Coloplast, Itop, Stellantins, organizzato dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla FPICB unica Federazione ad avere un riconoscimento ufficiale dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come Federazione Sportiva Paralimpica.

Durante l’evento saranno utilizzati Calcio Balilla ufficiali Roberto Sport e sarà l’occasione per vedere all’opera gli atleti provenienti da tutto il Nord Italia che si contenderanno la qualifica diretta al Campionato Italiano 2021 che si svolgerà a Policoro (Ma), il 4-5 dicembre 2021.

“Aspettiamo tutti per questa giornata di vero Sport – spiegano gli organizzatori -. E’ l’occasione, per sperimentare concretamente, attraverso il Calcio Balilla, il valore e la potenzialità aggregativa e sociale dello sport, dove tutti gli atleti, a prescindere dalla categorie di appartenenza e dalle presunte “abilità o non abilità”, saranno protagonisti in prima persona e con la stessa dignità”.