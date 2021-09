Bollette “bollenti”, estate d’oro per il turismo varesino e una nuova sede per l’Sos Malnate nel podcast del 29 settembre

Le principali notizie di mercoledì 29 settembre

Quasi 500.000 iniezioni in sei mesi. È il bilancio del centro vaccinale di Malpensafiere che dal prossimo 1 ottobre vedrà ridurre l’attività. Non più le 30 linee attive nei giorni intensi della campagna massiva, ma dieci linee con i nuovi obiettivi individuati da Regione Lombardia. Da venerdì prossimo, infatti, le attività coordinate dall’Asst Valle Olona saranno concentrate nella sala Caproni sita al primo piano. La campagna vaccinale verrà effettuata dal lunedì al venerdì e contribuirà alla campagna anti-Covid con la somministrazione delle terze dosi.

L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia e ambiente, ha reso noti gli aumenti in bolletta per l’ energia: a partire da ottobre l’aumento per l’elettricità sarà del 29,8 per cento, corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua, e per il gas del 14,4%, che corrisponde a un aumento di circa 155 euro su base annua. Per oltre 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto ai bonus di sconto per l’elettricità e per 2,5 milioni che fruiscono del bonus gas, in base all’ISEE, gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente azzerati da un decreto urgente del Governo.

I dati confermano la chiusura di un’ottima stagione per il turismo sui laghi varesini. Non è solo il numero dei turisti ad aumentare ma anche le presenze, detto in altre parole, la durata delle vacanze sul territorio. L’analisi condotta dall’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio ha evidenziato come nel corso del mese di agosto, le presenze sul Lago Maggiore hanno toccato quota 74mila, incrementando non solo quelle dello scorso anno ma perfino quelle del 2019, quando furono 66mila.

Giovedì 30 settembre si svolgeranno i consigli comunali di Bardello, Malgesso e Bregano. Sarà il primo atto dell’avvio ufficiale della campagna referendaria per la fusione delle tre amministrazione, ultimo passaggio di un’evoluzione iniziata nel 2015, quando le amministrazioni decisero di unire alcuni dei servizi e degli uffici. La popolazione residente sarà chiamata a esprimersi il 12 dicembre, questa la data definita dalla Regione per il referendum che potrà sancire la fusione fra i tre paesi.

Sos Malnate è pronta per fare un grande passo verso il futuro. L’associazione malnatese ha presentato questa mattina l’edificio, comprato all’asta, che dopo i lavori di ristrutturazione ospiterà la nuova sede della Onlus.

